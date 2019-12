De huidige financieel directeur Dieter Vranckx wordt zoals verwacht de nieuwe CEO van Brussels Airlines. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij woensdag bevestigd.

De 46-jarige Dieter Vranckx volgt op 1 januari Christina Foerster op. De Duitse CEO stond nog maar sinds april 2018 aan het hoofd van Brussels Airlines, maar vorige week kwam de verrassende melding dat ze terugkeert naar moedermaatschappij Lufthansa, waar ze een directiefunctie krijgt.

Vranckx zal behalve chief executive officer (CEO) ook chief commercial officer (CCO) zijn, wat betekent dat hij ook aan de commerciële afdelingen van de onderneming leiding zal geven. Wie de nieuwe financieel directeur wordt, is nog niet bekend.

De nieuwe CEO is een Belg, maar geldt ook als een Lufthansa-getrouwe. Hij werkte nog voor Sabena, maar is sinds 2001 aan de slag in de Lufthansa-groep, in verschillende functies. In mei 2018 werd hij aangeduid als financieel directeur en 'deputy CEO' van Brussels Airlines.

Vranckx is ook erg vertrouwd met het belangrijkste dossier dat momenteel bij Brussels Airlines op tafel ligt: het toekomstplan 'Reboot'. Hij is er immers de projectleider van. Het plan moet Brussels Airlines, dat dit jaar verlies zal lijden, tegen 2022 een winstmarge van minstens 8 procent opleveren via onder meer een kostenbesparing van meer dan 160 miljoen euro op jaarbasis. Jobverlies zou worden opgevangen met een plan van vrijwillig vertrek. Het overleg met de vakbonden loopt.

De benoeming komt niet onverwacht. Etienne Davignon, medevoorzitter van de raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij, had de voorbije dagen al laten blijken dat Vranckx in polepositie lag om Foerster op te volgen. 'Als echte luchtvaartexpert en allroundmanager die de Lufthansa-groep goed kent, is Dieter Vranckx de juiste persoon om samen met zijn teams Brussels Airlines naar een hoger niveau te brengen', wordt Davignon woensdag geciteerd in een persbericht.

De Lufthansa-groep bevestigt de benoeming in een persbericht. Daarin wordt ook een nieuwe CEO aangekondigd voor Eurowings, een andere dochtermaatschappij. De 54-jarige Jens Bischof, de huidige CEO van SunExpress, volgt vanaf 1 maart 2020 Thorsten Dirks op aan het hoofd van Eurowings.