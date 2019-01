Dieter Penninckx (topman modegroep FNG): 'We kunnen niet de hele tijd met pakjes heen en weer blijven rijden'

Dieter Penninckx, de topman van de beursgenoteerde modegroep FNG, investeert in aantrekkelijke winkels én in een performant onlineplatform. De groep is vooral actief in België en Nederland, maar Penninckx wil ook groeien in Noord- en Zuid-Europa.