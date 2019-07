Dieter Penninckx over de overname van Ellos Group: 'We hebben hier een halfjaar hard aan gewerkt'

Met de overname van de Zweedse e-commercegroep Ellos, actief in mode en interieur, zet FNG zijn eerste stappen in Scandinavië. Het moederbedrijf van Brantano en Miss Etam telt 229 miljoen euro neer voor zijn nieuwe aanwinst. "Samen zijn we goed voor een omzet van 759 miljoen euro", zegt Dieter Penninckx, de CEO van FNG.

Dieter Penninckx © belga

Sinds de overname van Brantano in 2016 is de acquisitie van Ellos Group uw grootste deal bij FNG. Waarom wilt u Ellos overnemen?

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×