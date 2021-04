Diepzeerobot van DEME gered op bodem Stille Oceaan

De experimentele diepzeerobot van DEME, Patania II, is met succes weer verbonden met het moederschip in de Stille Oceaan. Dat meldt de Belgische baggeraar. De robot was zondag losgeraakt van zijn 5 km lange verbindingskabel.

De robot verzamelde op een diepte van 4.500 meter polymetaalknollen, rijk aan nikkel, kobalt, mangaan en koper. Bij zijn laatste duik zondag werd een hijspunt verbroken, waardoor de mijnbouwrobot losgekoppeld was geraakt van het moederschip. Donderdag werd een recuperatiemissie succesvol afgerond. Er worden nog bijkomende missies gepland. Met het experiment gaat DEME-divisie Global Sea Mineral Resources na of de knollen een verantwoorde bron kunnen zijn voor de ontginning van de gegeerde grondstoffen. Het bedrijf zegt enkel een contract voor exploitatie te zullen aanvragen als 'de wetenschap aantoont dat knollen vanuit ecologisch en sociaal perspectief een verantwoorde bron kunnen zijn'.