Deze week zoomt Trends in op de belangrijkste revolutie in het Belgische telecomlandschap. Jarenlang was er geen discussie: Telenet heeft het snelste netwerk voor vast internet. Maar nu investeert Proximus 5 miljard euro om zijn koperen telefoonaansluitingen te vernieuwen door het zeer snelle glasvezel. Proximus en alternatieve operatoren kunnen dan voor het eerst echt de concurrentie aangaan met Telenet

De investeringen in glasvezel zijn, op dit moment, even duur en minstens even belangrijk voor de Belgische economie als de Antwerpse Oosterweelwerken. Hoe het precies komt is nog altijd beetje een mysterie voor economen, maar alomtegenwoordig supersnel internet doet landen sneller groeien. België scoort weliswaar al goed qua gemiddelde internetsnelheid, maar het teert op oudere aansluitingen in de consumentenmarkt. In Europa en in de rest van wereld is men al volop bezig glasvezelaansluitingen te installeren, en daarom wordt België ingehaald.

Glasvezel is niet alleen een cruciaal dossier voor onze algemene welvaart, ook voor onze telecomfactuur is het zeer belangrijk. Trends schreef het enkele maanden geleden al en toezichthouder BIPT bevestigde het gisteren nog eens in een uitvoerige studie: de consument is te honkvast en kiest uit gemak of uit onwetendheid voor een duurder aanbod. Zowat elk gezin kan gemakkelijk honderd of zelfs honderden euro's besparen door beter de prijzen te vergelijken. De website bestetarief.be van BIPT is daarbij een handige tool.

Wat de extra concurrentie voor u betekent

Telenet, de marktleider in vast internet in Vlaanderen, krijgt meer concurrentie omdat Proximus de drijvende kracht is achter een nieuw netwerk van glasvezelaansluitingen. Dat netwerk is open, naast Proximus staan ook veel alternatieve operatoren zonder eigen netwerk te trappelen. Voor het eerst sinds de doorbraak van breedbandinternet zullen Proximus en co dezelfde snelheid en netwerkkwaliteit kunnen aanbieden. In het coververhaal van deze week kijkt Trends daarom naar de gevolgen voor de Vlaamse telecommarkt, wat de extra concurrentie voor u betekent.

Er is nog een derde reden waarom Trends nu op de glasvezelinvesteringen inzoomt. Telenet en de infrastructuurbeheerder Fluvius beraden zich nog over glasvezel. Het grootste netwerk aan glasvezelaansluitingen in Vlaanderen wordt voorlopig dat van Fiberklaar. Dat is een samenwerking tussen Proximus en de gespecialiseerde Zweedse investeerder EQT. Zodra het netwerk binnen een zevental jaar is aangelegd, zal EQT zijn participatie willen verkopen. Wie gaat dus in de nabije toekomst een deel van het zenuwstelsel van onze economie controleren?

Stof genoeg voor een uitgebreid artikel over het miljardenoffensief voor glasvezel, deze week in Trends.

De investeringen in glasvezel zijn, op dit moment, even duur en minstens even belangrijk voor de Belgische economie als de Antwerpse Oosterweelwerken. Hoe het precies komt is nog altijd beetje een mysterie voor economen, maar alomtegenwoordig supersnel internet doet landen sneller groeien. België scoort weliswaar al goed qua gemiddelde internetsnelheid, maar het teert op oudere aansluitingen in de consumentenmarkt. In Europa en in de rest van wereld is men al volop bezig glasvezelaansluitingen te installeren, en daarom wordt België ingehaald.Glasvezel is niet alleen een cruciaal dossier voor onze algemene welvaart, ook voor onze telecomfactuur is het zeer belangrijk. Trends schreef het enkele maanden geleden al en toezichthouder BIPT bevestigde het gisteren nog eens in een uitvoerige studie: de consument is te honkvast en kiest uit gemak of uit onwetendheid voor een duurder aanbod. Zowat elk gezin kan gemakkelijk honderd of zelfs honderden euro's besparen door beter de prijzen te vergelijken. De website bestetarief.be van BIPT is daarbij een handige tool.Telenet, de marktleider in vast internet in Vlaanderen, krijgt meer concurrentie omdat Proximus de drijvende kracht is achter een nieuw netwerk van glasvezelaansluitingen. Dat netwerk is open, naast Proximus staan ook veel alternatieve operatoren zonder eigen netwerk te trappelen. Voor het eerst sinds de doorbraak van breedbandinternet zullen Proximus en co dezelfde snelheid en netwerkkwaliteit kunnen aanbieden. In het coververhaal van deze week kijkt Trends daarom naar de gevolgen voor de Vlaamse telecommarkt, wat de extra concurrentie voor u betekent.Er is nog een derde reden waarom Trends nu op de glasvezelinvesteringen inzoomt. Telenet en de infrastructuurbeheerder Fluvius beraden zich nog over glasvezel. Het grootste netwerk aan glasvezelaansluitingen in Vlaanderen wordt voorlopig dat van Fiberklaar. Dat is een samenwerking tussen Proximus en de gespecialiseerde Zweedse investeerder EQT. Zodra het netwerk binnen een zevental jaar is aangelegd, zal EQT zijn participatie willen verkopen. Wie gaat dus in de nabije toekomst een deel van het zenuwstelsel van onze economie controleren?Stof genoeg voor een uitgebreid artikel over het miljardenoffensief voor glasvezel, deze week in Trends.