Restbank Dexia wil zijn notering op de beurs van Brussel schrappen. De aandeelhouders moeten zich op 16 oktober over het voorstel uitspreken.

Dat heeft de restbank dinsdag gemeld bij de publicatie van de halfjaarcijfers.

Topman Wouter Devriendt had eerder al gezegd dat Dexia van zijn beursnotering af wilde, omdat die het bedrijf veel geld kost.

Er kunnen momenteel bijna 1,95 miljoen euro Dexia-aandelen verhandeld worden op de beurs van Brussel. Zij vertegenwoordigen minder dan 0,5 procent van het kapitaal van de restbank. Alle andere aandelen zitten bij de Belgische en de Franse staat.

Afbouw versneld

De afbouw van de balans van Dexia is de voorbije maanden versneld. Eind juni stond er op de balans nog 134,6 miljard euro, 15 procent minder dan eind vorig jaar, zo blijkt uit de halfjaarcijfers. Er werd wel een zwaar verlies geboekt: Dexia ging netto 546 miljoen euro in het rood.

De omvangrijke balansafbouw is onder meer te danken aan de verkoop van de Duitse bank Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD), die in mei werd afgerond. Daarnaast werd onder meer Dexia Crédit Local in Madrid gesloten. En in de Verenigde Staten waren de marktomstandigheden vrij gunstig, zoals aangekondigd, om de krediet- en obligatieportefeuilles af te bouwen.

De verkopen gebeurden wel met verlies, bijvoorbeeld van 115 miljoen euro op de verkoop van DKD. Dergelijke niet-recurrente elementen wogen voor 283 miljoen euro op het nettoresultaat. Daarbij kwamen nog een recurrent nettoverlies van 151 miljoen euro en 'boekhoudkundige volatiliteitselementen' (-112 miljoen euro). Samengeteld geeft dat een nettoverlies, groepsaandeel, van 546 miljoen euro. In de eerste helft van vorig jaar bedroeg het nettoverlies 419 miljoen euro.

Dexia laat nog weten dat het 'de komende weken' antwoord verwacht van de Europese Commissie, in het kader van de gesprekken tussen de Commissie en de Belgische en Franse staat over de voorwaarden van hernieuwing van de staatsgaranties voor Dexia vanaf 2022.