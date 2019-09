De restbank Dexia schrapt haar beursnotering. Dat moet de kosten drukken. Minder dan 0,5 procent van de aandelen van Dexia is nog op de beurs genoteerd.

De beursexit is een logische volgende stap in de liquidatie van de restbank. Sinds Wouter Devriendt in 2016 als CEO aantrad, bouwt Dexia zijn activiteiten versneld af. Devriendt had al aangegeven dat hij van de beursnotering af wilde, omdat ze te veel geld kost. In oktober moet een buitengewone aandeelhoudersvergadering het voorstel goedkeuren.

...