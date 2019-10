De kans is groot dat niemand zal boeten voor de prijzige val van Dexia. Nadat bijna een jaar geleden bekend was geraakt dat het Brusselse parket geen redenen ziet om iemand te vervolgen, heeft de raadkamer beslist Dexia en zijn vroegere topman Pierre Mariani buiten vervolging te stellen. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

De val van Dexia in 2011 had en heeft verstrekkende gevolgen, zoals de vereffening van Arco en het blokkeren van 1,5 miljard euro van de Arco-coöperanten. Ook tal van kleine aandeelhouders van de bankreus leden verlies. Dat leidde datzelfde jaar tot een strafklacht bij het parket in Brussel wegens misleiding van de markt door de communicatie van de groep in de aanloop naar haar ontmanteling.

Na een vooronderzoek ging het parket in 2012 voor een opsporingsonderzoek. Twee jaar later volgde een reeks huiszoekingen bij Dexia en de vroegere Dexia Bank België (nu Belfius). Nadien werd het stil.

Een jaar geleden belandde het dossier voor de raadkamer, nadat de Brusselse procureur tot de conclusie was gekomen dat er geen elementen waren om door te zetten.

De behandeling van het dossier liep vertraging op door bijkomende onderzoeksdaden. Maar deze week besloot de raadkamer het parket te volgen. Er kan wel nog beroep worden aangetekend tegen die beslissing, maar de kans daarop is klein.