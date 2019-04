Deutsche Bank werkt aan een alternatief plan voor als de fusiegesprekken met Commerzbank zouden mislukken. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen vertrouwd met het dossier.

Enkele grote aandeelhouders willen dat de bank andere opties onderzoekt, nu er steeds meer obstakels opduiken voor het creëren van een Duitse bankgigant. Een terugkeer naar de oude plannen is geen optie voor Deutsche Bank, want dat zou niet volstaan om de rendabiliteit duurzaam op te krikken, klinkt het bij diezelfde bronnen.

CEO Christian Sewing van Deutsche Bank heeft naar verluidt twee basisscenario's op tafel liggen: een kleine strategiewijziging met vooral bijkomende kostenbesparingen in de investeringsbank, of een meer omvangrijke herstructurering.

Deutsche Bank en Commerzbank voeren al bijna vijf weken gesprekken over een mogelijke fusie en er zijn nog geen indicaties dat een akkoord in zicht is. Intussen groeit de weerstand tegen de plannen. Zo vrezen de vakbonden het verlies van tienduizenden banen. In politieke kringen in Duitsland worden ook steeds meer vraagtekens geplaatst bij de mastodont die zou ontstaan. En ook binnen de banken zelf is men zich nu bewust van de vele obstakels voor de fusie. Intussen liet ook de Nederlandse bank ING verstaan dat ze interesse heeft in Commerzbank.

Deutsche Bank publiceert op 26 april haar resultaten voor het eerste kwartaal en verwacht wordt dat de bank daar een update zal geven van de stand van zaken.