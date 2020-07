Deutsche Bank krijgt door de bankentoezichthouder in New York een boete van 150 miljoen dollar (omgerekend 133 miljoen euro) opgelegd, omdat de zakenbank de rekening van de veroordeelde Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein onvoldoende heeft doorgelicht.

Volgens de New York State Department of Financial Services (DFS) was Deutsche Bank niet oplettend genoeg met de rekeningen van Jeffrey Epstein, waardoor voor miljoenen dollars aan verdachte transacties konden worden uitgevoerd. Epstein was klant bij Deutsche Bank van augustus 2013 tot december 2018.

Het openbaar ministerie in New York beschuldigde Epstein er vorig jaar van tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Tussen 2002 en 2005 zou hij in New York en Florida een illegaal netwerk voor vrouwenhandel hebben uitgebouwd. Sommige meisjes zouden niet ouder dan 14 jaar geweest zijn. Epstein pleitte onschuldig, maar riskeerde tot 45 jaar cel. Hij werd uiteindelijk dood aangetroffen in zijn cel.

Volgens de toezichthouder slaagde Epstein er als klant van Deutsche Bank in voor miljoenen dollars over te schrijven om zijn crimineel netwerk in stand te houden. Het gaat onder meer om betalingen aan handlangers en advocaten, maar ook om transacties naar Russische modellen en vrouwen die hem beschuldigden van seksueel misbruik..

De honderden transacties door Epstein hadden gezien de reputatie van de zakenman de aandacht van de bank moeten trekken, oordeelt de toezichthouder. 'De banken zijn de eerste verdedigingslijn als het gaat om het vermijden van criminaliteit via het financieel systeem', aldus Linda Lacewell van DFS. 'Het is essentieel dat de banken de opvolging van de activiteiten van hun cliënten aanpassen aan de risico's die een bepaalde cliënt vormt. In het geval van Epstein is het onvergeeflijk dat de bank er niet in geslaagd is voor miljoenen dollars aan verdachte transacties op te sporen of ze te verhinderen', zegt ze.

Deutsche Bank erkent in een mededeling de zwakheden die werden vastgesteld in de procedures, en zegt uit die fouten geleerd te hebben. 'Het was een fout om in 2013 Epstein als klant aan te nemen. Onze reputatie is onze meest waardevolle bezit, en we betreuren onze banden met Epstein ten zeerste', klinkt het nog.

