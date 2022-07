Deutsche Bank versterkt haar private-bankingaanbod door een partnerschap met het platform voor vermogensbeheer Abbove, het vroegere PaxFamilia. De cliënten van Deutsche Bank kunnen voortaan gebruikmaken van de mogelijkheden die de fintechstart-up aanbiedt om hun vermogen te beheren. Tot voor kort werkte Abbove exclusief samen met BNP Paribas Fortis.

Olivier Delfosse, de CEO van Deutsche Bank, is blij met de nieuwe alliantie: "Het is niet gebruikelijk voor een wereldwijde groep om samen te werken met een lokale fintech, zeker niet als die uit een klein land als België komt." Deutsche Bank heeft in België 168.000 klanten en 30 kantoren.

In een eerste fase zullen de diensten van Abbove gratis ter beschikking worden gesteld van de private-bankingcliënten van Deutsche Bank (die over minimaal één miljoen beschikken om te beleggen), met de bedoeling de doelgroep nadien uit te breiden. Delfosse: "Dankzij de samenwerking met Abbove zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om belangrijke documenten te centraliseren in een digitale kluis en ze gemakkelijk van overal te raadplegen, om een gestructureerde inventaris van het eigen vermogen op te maken, om een nauwkeurig familie-organigram op te stellen, om een inventaris te maken van schenkingen enzovoort. Maar het wordt ook gemakkelijker om de evolutie van het vermogen van de cliënt te simuleren en de impact van bepaalde belangrijke levensgebeurtenissen (huwelijk, aankoop van een tweede huis, pensionering, uitbetaling van een groepsverzekering,...)."

Menselijk contact

Deutsche Bank heeft al enkele jaren de ambitie te groeien in de lucratieve privatebankingsector in België. "Wij blijven investeren en zijn op zoek naar goed opgeleide private bankers", aldus Olivier Delfosse. "75 procent van de effectentransacties wordt momenteel digitaal uitgevoerd. Maar 79 procent van de inkomsten van de bank komt uit menselijk contact, door persoonlijk advies of een klant op een andere manier te helpen. Natuurlijk is digitaal belangrijk. Maar het is het menselijke element dat ons onderscheidt. Ons adviesmodel werkt via de filialen en via onze adviseurs."

De bank is van plan een nieuw kantoor te openen in Knokke en nog eens tien tot vijftien private bankers aan te werven. "Dankzij ons partnerschap met Abbove kunnen wij hun het wellicht beste platform voor vermogensbeheer van het land aanbieden", benadrukt Olivier Delfosse, die verwacht dat de activiteiten van de bank in deze niche met ongeveer 5% zullen groeien.

Olivier Delfosse, de CEO van Deutsche Bank, is blij met de nieuwe alliantie: "Het is niet gebruikelijk voor een wereldwijde groep om samen te werken met een lokale fintech, zeker niet als die uit een klein land als België komt." Deutsche Bank heeft in België 168.000 klanten en 30 kantoren.In een eerste fase zullen de diensten van Abbove gratis ter beschikking worden gesteld van de private-bankingcliënten van Deutsche Bank (die over minimaal één miljoen beschikken om te beleggen), met de bedoeling de doelgroep nadien uit te breiden. Delfosse: "Dankzij de samenwerking met Abbove zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om belangrijke documenten te centraliseren in een digitale kluis en ze gemakkelijk van overal te raadplegen, om een gestructureerde inventaris van het eigen vermogen op te maken, om een nauwkeurig familie-organigram op te stellen, om een inventaris te maken van schenkingen enzovoort. Maar het wordt ook gemakkelijker om de evolutie van het vermogen van de cliënt te simuleren en de impact van bepaalde belangrijke levensgebeurtenissen (huwelijk, aankoop van een tweede huis, pensionering, uitbetaling van een groepsverzekering,...)."Deutsche Bank heeft al enkele jaren de ambitie te groeien in de lucratieve privatebankingsector in België. "Wij blijven investeren en zijn op zoek naar goed opgeleide private bankers", aldus Olivier Delfosse. "75 procent van de effectentransacties wordt momenteel digitaal uitgevoerd. Maar 79 procent van de inkomsten van de bank komt uit menselijk contact, door persoonlijk advies of een klant op een andere manier te helpen. Natuurlijk is digitaal belangrijk. Maar het is het menselijke element dat ons onderscheidt. Ons adviesmodel werkt via de filialen en via onze adviseurs." De bank is van plan een nieuw kantoor te openen in Knokke en nog eens tien tot vijftien private bankers aan te werven. "Dankzij ons partnerschap met Abbove kunnen wij hun het wellicht beste platform voor vermogensbeheer van het land aanbieden", benadrukt Olivier Delfosse, die verwacht dat de activiteiten van de bank in deze niche met ongeveer 5% zullen groeien.