Deutsche Bank en Commerzbank spreken over mogelijke fusie

Volgens het financiële persbureau Bloomberg plannen zowel Deutsche Bank als Commerzbank een raad van bestuur, die de start van de gesprekken moet goedkeuren. Mogelijk zou een officiële aankondiging dan snel volgen. Een finale beslissing is er evenwel nog niet.

De Duitse politiek toont zich voorstander van de fusie. 'Duitsland heeft sterke banken nodig', zeggen minister van Financiën Olaf Scholz en zijn staatssecretaris Jörg Kukies. De Duitse regering staat daarbij open voor 'economisch zinvolle opties'.

In Berlijn leeft de zorg dat de grootste economie van Europa een slagkrachtige internationale grootbank mist. In tegenstelling tot de florerende Amerikaanse banken, worstelen de Duitse banken nog steeds met de gevolgen van de financiële crisis. Zo kon Deutsche Bank na drie verliesjaren op rij in 2018 weer winst (341 miljoen euro) maken, maar dat is nog mijlenver verwijderd van de miljardenwinsten uit het verleden. Beide banken geven voorlopig geen commentaar.