Deutsche Bank wil in België een veertigtal van de 633 banen schrappen. Dat heeft de Duitse bank vrijdag aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

Volgens vakbondsman Yves Flamand van de Franstalige socialistische bediendebond (Setca) zullen er dit jaar zowat twintig jobs verdwijnen, en volgend jaar nog eens twintigtal.

Dinsdag zitten directie en vakbonden een eerste keer samen. De wet-Renault is niet van toepassing, maar er werd toch een onderhandelingsagenda opgesteld, aldus nog Flamand na afloop van de ondernemingsraad met als agendapunt de 'rationalisering van de bank'.

Welke functies getroffen worden, is nog niet duidelijk. Deutsche Bank heeft in België een dertigtal agentschappen. Donderdag nog werd een nieuwe topman aangekondigd voor Deutsche Bank België. Olivier Delfosse is de nieuwe topman, in opvolging van Alain Moreau die tien jaar lang de Belgische afdeling leidde.

Deutsche Bank kondigde in juli aan dat er wereldwijd 18.000 van de 91.700 banen zouden verdwijnen, waarvan ongeveer de helft in Duitsland. Dat is de grootste herstructurering in de geschiedenis van de bank.