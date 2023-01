De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn is voor dit jaar op zoek naar 25.000 nieuwe collega's. Vorig jaar werden er al 28.000 nieuwe mensen aangeworven, maar toch kampt het bedrijf nog altijd met personeelstekorten waardoor het treinen moet schrappen.

Heel wat personeelsleden verlieten het bedrijf, onder meer wegens pensionering, of zitten ziek thuis. Daarnaast stijgt de vraag naar treinreizen sinds de coronapandemie. Het netwerk van Deutsche Bahn kampte de jongste maanden met vertragingen en veel afgeschafte treinen. 'We hebben tienduizenden nieuwe collega's nodig om de uitdagingen bij Deutsche Bahn de baas te kunnen', verklaarde HR-directeur Martin Seiler vrijdag. Het is echter niet zeker dat er voldoende geschikte kandidaten zullen worden gevonden, door de krapte op de Duitse arbeidsmarkt, erkende Seiler.

