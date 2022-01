De Belgische baggeraar DEME mag samen met de Belgische en Franse groenestroombedrijven Aspiravi en Qair twee windparken met een capaciteit van samen 2.016 megawatt bouwen voor de kust van Schotland. Dat maakten de Schotse autoriteiten maandag bekend.

DEME dong in een consortium met Aspiravi en Qair mee bij het leaseproces van zeebodemoppervlakte voor de bouw van windparken voor de kust van Schotland (ScotWind). Uiteindelijk haalden ze de rechten voor twee locaties binnen, voor opgeteld 38,7 miljoen pond (46,3 miljoen euro). De baggeraar bouwt zowel een vast (187 vierkante kilometer) als een drijvend windpark (200 vierkante kilometer). Beide hebben een capaciteit van 1.008 megawatt. Ook de Oostendse producent van duurzame energie Elicio kwam als winnaar uit de bus. Samen met het Franse Ideol, gespecialiseerd in het bouwen van drijvende windmolens, bouwt hij een park met een capaciteit van 960 megawatt (330 vierkante kilometer). Het consortium haalde de rechten binnen voor 33 miljoen pond (39,5 miljoen euro). De Schotse autoriteiten kenden de rechten toe voor de ontwikkeling van in totaal zeventien offshorewindparken, met een capaciteit van alles samen net geen 25.000 megawatt. Onder meer oliereuzen BP, Shell en TotalEnergies haalden daarbij grote projecten binnen. De veiling levert de Schotse schatkist in totaal 699 miljoen pond (837 miljoen euro) op.