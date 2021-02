DEME mag palen van 2.000 ton plaatsen voor windmolenpark in Oostzee

DEME heeft een contract in de wacht gesleept voor de installatie van 28 funderingspalen voor een windmolenpark in de Oostzee. Dat meldt het Belgische baggerbedrijf. Het gaat volgens het bedrijf om de grootste funderingspalen ooit in Europa, met een gewicht van circa 2.000 ton per stuk.

Het windmolenpark Arcadis Ost 1 voor de Duitse kust wordt ontwikkeld door het Belgische Parkwind en zal een capaciteit hebben van 257 MW. Het Duitse Steelwind zal de 28 'XXL-monopijlers' van zowat 100 meter dit jaar maken in Duitsland, DEME zal ze vanaf de zomer van 2022 plaatsen met zijn nieuwe kraanschip Orion. Het gaat voor DEME om een 'aanzienlijk' contract, met een waarde binnen de vork van 150 tot 300 miljoen euro.