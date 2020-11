DEME haalt zijn grootste baggercontract ooit binnen

Baggeraar DEME heeft een contract in de wacht gesleept voor het havenproject Van Abu Qir in Egypte. Het is het grootste bagger- en landwinningscontract in zijn geschiedenis, aldus de baggeraar.

In Abu Qir zal 1.000 hectare nieuw land worden gewonnen. Ook wordt de aanloopgeul naar de haven uitgediept tot 23 meter en een zwaaikom tot 22 meter. Er wordt een volume van 150 miljoen kubieke meter gebaggerd. DEME zet voor de werken een nieuw speciaal baggerschip in, de krachtige 'Spartacus'. Ook zullen er 6.800 meter kademuren voor nieuwe aanlegplaatsen en 8.800 meter golfbrekers worden aangelegd. Die maritieme werken worden uitgevoerd door consortiumpartner GIECO. De voorbereiding van het project is al gestart en de belangrijkste werkzaamheden zullen begin 2021 worden aangevat. Het project moet in 2023 voltooid zijn. DEME laat niet weten hoeveel het contract waard is, maar spreekt van een "groot" contract. Die term gebruikt het bedrijf voor een contract met een waarde van meer dan 300 miljoen euro.