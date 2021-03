Deliveroo trekt naar de beurs aan 3,90 tot 4,60 pond per aandeel, wat overeenkomst met een geschatte beurswaarde tot 8,8 miljard pond, omgerekend zo'n 10,3 miljard euro. Dat meldt de maaltijdkoerierdienst maandag.

Bij de beursgang zullen voor 1 miljard pond nieuwe aandelen worden uitgegeven en daarnaast zullen bestaande aandeelhouders aandelen verkopen. 'Dankzij de beursgang kunnen we blijven investeren in innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologie om restaurants en supermarkten te ondersteunen', zegt oprichter Will Shu. Het bedrijf gaf ook een update over de activiteiten in januari en februari. In die periode verwerkte Deliveroo naar eigen zeggen 121 procent meer transacties dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen de coronacrisis met lockdowns nog moest beginnen. Begin maart maakte het bedrijf bekend dat het vorig jaar nog een verlies leed van 223,7 miljoen pond, na een verlies van 317,3 miljoen pond in 2019.