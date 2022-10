Maaltijdbezorger Deliveroo heeft woensdag bevestigd dat hij zijn activiteiten in Nederland eind november gaat stopzetten. Het Britse bedrijf had dat eerder al laten uitschijnen.

De koeriers van Deliveroo werken als zelfstandigen, maar verschillende Nederlandse rechters oordeelden dat het eigenlijk om werknemers gaat. In december zou de Hoge Raad zich moeten uitspreken en verwacht wordt dat die zal bevestigen dat het om werknemers gaat. Die rechtszaken zouden het Britse bedrijf nog veel geld kunnen kosten.

Zelf legde Deliveroo voor zijn vertrek geen link met de gerechtelijke uitspraken, maar wel met zijn positie op de Nederlandse markt. Deliveroo is in elf landen actief, waaronder ook België. Nederland is goed voor 1 procent van de totale omzet. Eerder klonk het dat "het bereiken en behouden van een top marktpositie in Nederland een onevenredige investering vereist, met een onzeker rendement op lange termijn". Deliveroo heeft veel concurrentie van Thuisbezorgd.nl en van Uber Eats.

Door het vertrek zullen niet alleen de werknemers van Deliveroo, maar ook de koeriers worden gecompenseerd, zo maakte het bedrijf woensdag bekend. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de vakbond FNV, die de rechten van de koeriers verdedigt. Hoeveel ze krijgen, hangt af van wat ze in de periode van augustus 2021 tot augustus van dit jaar verdienden en hoeveel ze voor Deliveroo hebben gewerkt. De koeriers hoeven de compensatie niet te accepteren.

Deliveroo was sinds 2015 in Nederland actief, eerst in Amsterdam en de jongste jaren in zo'n twintig steden

De koeriers van Deliveroo werken als zelfstandigen, maar verschillende Nederlandse rechters oordeelden dat het eigenlijk om werknemers gaat. In december zou de Hoge Raad zich moeten uitspreken en verwacht wordt dat die zal bevestigen dat het om werknemers gaat. Die rechtszaken zouden het Britse bedrijf nog veel geld kunnen kosten.Zelf legde Deliveroo voor zijn vertrek geen link met de gerechtelijke uitspraken, maar wel met zijn positie op de Nederlandse markt. Deliveroo is in elf landen actief, waaronder ook België. Nederland is goed voor 1 procent van de totale omzet. Eerder klonk het dat "het bereiken en behouden van een top marktpositie in Nederland een onevenredige investering vereist, met een onzeker rendement op lange termijn". Deliveroo heeft veel concurrentie van Thuisbezorgd.nl en van Uber Eats. Door het vertrek zullen niet alleen de werknemers van Deliveroo, maar ook de koeriers worden gecompenseerd, zo maakte het bedrijf woensdag bekend. Er zijn hierover afspraken gemaakt met de vakbond FNV, die de rechten van de koeriers verdedigt. Hoeveel ze krijgen, hangt af van wat ze in de periode van augustus 2021 tot augustus van dit jaar verdienden en hoeveel ze voor Deliveroo hebben gewerkt. De koeriers hoeven de compensatie niet te accepteren.Deliveroo was sinds 2015 in Nederland actief, eerst in Amsterdam en de jongste jaren in zo'n twintig steden