Delhaize lanceert nieuwe stadswinkels in heel het land

De nieuwe winkels zijn vooral gericht op de steden en combineren evers bereide maaltijden en voeding met een gamma van producten in de winkelrekken, luidt het woensdag bij de voorstelling.

De winkel aan de Ravensteingalerij vlak bij het Centraal Station heeft een oppervlakte van 80 vierkante meter. In doorsnee mikt de retailer op een winkeloppervlakte van 100 vierkante meter. Daarmee zal Delhaize Fresh Atelier tegenover de vier huidige, de kleinste van de winkelconcepten zijn.

Naast een heel gamma aan verse bereidingen - van salades, soep, broodjes tot warmemaaltijden en sushi - en het winkelaanbod in de rekken kan de klant ook zijn bestelling afhalen die hij via de website besteld heeft. De winkel combineert zo het fysieke en het digitale winkelen, klinkt het. Bovenop de 117 bestaande afhaalpunten, kunnen er tot 200 extra afhaalpunten bijkomen.

Het bedrijf onderzoekt ook hoe het de boodschappen op termijn thuis of op kantoor kan leveren met bakfietsen. De keten spreekt van 1.500 producten in de winkel, plus het volledige assortiment van 15.000 producten die via Delhaize.be berschikbaar zijn. De winkel mikt op voetgangers of wie met het openbaar vervoer of de fiets op weg is. Betalen zal de klant doen aan zelfscankassa's, en vanaf februari volgend jaar moet er ook de mogelijkheid zijn om met de smartphone de producten te scannen en af te rekenen. Om in te spelen op het stedelijke publiek en veranderende consumentengedrag zijn de openingsuren verruimd. De winkels zullen zeven dagen op zeven open zijn, van 7 tot 21 uur. Dit jaar komt er nog een vestiging bij in Leuven, die in december de deuren zal openen.

De formule wordt voortdurend geëvalueerd en bij positieve evaluties ziet Delhaize een potentieel van 200 winkels in heel het land binnen de drie jaar. 'We hebben de ambitie of we zien een potentieel voor meer dan 200 van deze Fresh Ateliers in het hele land, vooral dan in een stedelijke omgeving', zegt de woordvoerder van Delhaize. "Dit soort winkel heeft een vrij dichtbevolkte zone nodig in de 500 meter er rondom. We denken dat er vandaag veel zo'n zones zijn in de Belgische steden', lichtte CEO Xavier Piesvaux achteraf toe.

De winkels worden uitgebaat door zelfstandigen. Elke vestiging moet goed zijn voor 7 tot 8 jobs. Vorige maand stelde Delhaize reeds het nieuwe concept voor de supermarkten voor. Ook in dat concept is er een 'vers atelier'.