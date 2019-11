Wie al zijn aankopen doet bij Delhaize, Makro of Carrefour Market, geeft jaarlijks bijna 350 euro extra per persoon uit voor dezelfde inkopen dan bij Colruyt. Dat blijkt uit cijfers van Test Aankoop, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen woensdag.

Colruyt blijft de goedkoopste supermarkt van het land. Maar twee Nederlandse concurrenten maken het de grootgrutter uit Halle wel knap lastig. Jumbo opende deze maand zijn eerste twee supermarkten in ons land. Albert Heijn dwingt Colruyt geregeld tot prijsaanpassingen.

Opvallend is dat de andere ­supermarkten zich nadrukkelijk niét meer mengen in de prijsstrijd. Delhaize, Carrefour Market en Makro zijn voor een mandje met vers-, merkproducten en huismerken gemiddeld liefst 17 procent duurder dan Colruyt, zo blijkt uit een uitgebreide prijsvergelijking bij de supermarkten van Test Aankoop. Match is gemiddeld 28 procent duurder. De hypermarkten van Carrefour kunnen met een prijsniveau van 12 procent boven Colruyt nog enigszins volgen. Wie al zijn aankopen bij Colruyt doet, geeft op jaarbasis ­gemiddeld 2.008 euro uit. Bij de hypermarkten van Carrefour is dat op jaarbasis 250 euro meer. Bij Delhaize en Makro komt de jaarrekening 350 euro duurder uit.

De prijsverschillen tussen ­supermarkten zijn nog nooit zo groot geweest. De voorbije vijf jaar was Delhaize 10 of 11 procent duurder dan Colruyt. Voor de merkproducten zijn de verschillen minder uitgesproken, maar ook groter dan de voorbije jaren.