De supermarktketen Delhaize gaat nog meer maatregelen nemen om plastic uit haar winkels te verbannen. Dat is een van de punten uit het nieuwe duurzaamheidsplan van Delhaize - 'The Lion's footprint' - dat CEO Xavier Piesvaux donderdag voorstelde.

Delhaize was de eerste supermaktketen die tien jaar geleden plastic zakjes voor eenmalig gebruik aan de kassa afschafte, klopt het zich op de borst. In het najaar van 2018 haalde het ook al dunne plastic zakjes voor groenten en fruit uit zijn winkels. Met het nieuwe duurzaamheidsplan, wil Delhaize nog verder gaan.

Zo gaat de keten in een eerste stap de hoeveelheid plastic in de groente- en fruitafdeling verminderen met 80 procent, door groenten en fruit voornamelijk in bulk aan te kopen en ze "net zoals bij de groenteboer" aan te bieden aan de klanten. 'Op die manier schrappen we gemiddeld 12 ton plastic per supermarkt per jaar', zegt Piesvaux. Momenteel loopt er een proefproject in tien supermarkten.

Vanaf september 2019 zal de werkwijze stelselmatig worden uitgerold in de overige Delhaize-supermarkten. De twee andere punten van het duurzaamheidsplan hebben betrekking op voedselverspilling en CO2-uitstoot. Delhaize wil de voedselinzameling voor voedselbanken en goede doelen nog versterken en wat niet weggeschonken kan worden, wil het in de toekomst gebruiken voor energieproductie (biomethaan). De keten stelt daarnaast als doel om tegen 2021 CO2-neutraal te zijn. 'Met betrekking tot onze CO2-balans gaan we op verschillende niveaus de strijd aan: op het hoofdkantoor, in de winkels, bij de leveranciers en natuurlijk bij het goederentransport', aldus Piesvaux.

Naast drie concrete maatregelen formuleert Delhaize ook een aantal ambities. Tegen 2020 wil de keten plastic voor eenmalig verbruik - een jaar vroeger dan vastgelegd door de Europese ontwerprichtlijn - volledig verbannen, geen plastic zakken meer aanbieden aan de kassa en geen plastic meer gebruiken voor het inpakken van bulkproducten. De helft van de drankverpakkingen van Delhaize moeten tegen 2025 gerecylceerde petflessen zijn, terwijl herbruikbare of recycleerbare materialen gebruikt moeten worden voor alle verpakkingen. Tot slot wil Delhaize het totale gebruik van plastic in haar winkels met een kwart verminderen