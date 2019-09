Delen Private Bank neemt Nobel Vermogensbeheer over, een onafhankelijke vermogensbeheerder in Nederland met een beheerd vermogen van ruim 260 miljoen euro. Dat meldt de bank maandag.

Delen Private Bank neemt de klanten en medewerkers van Nobel Vermogensbeheer over. Zij worden in de loop van de volgende maanden geïntegreerd in Oyens & Van Eeghen, de naam waaronder Delen Private Bank opereert in Nederland.

Delen Private Bank werd in 1936 in Antwerpen opgericht en is sinds 2015 aanwezig in Nederland, na de overname van Oyens & Van Eeghen. De Groep Delen beheert een vermogen van ruim 41 miljard euro en stelt in België zowat 380 mensen tewerk.

'We zijn erin geslaagd het model van Delen Private Bank succesvol te implementeren. Met de overname van Nobel Vermogensbeheer steken we opnieuw een tandje bij', zegt Frederik Baert, algemeen directeur van Oyens & Van Eeghen.

Volgens Bart Tishauser, algemeen directeur van Nobel Vermogensbeheer, brengt de overname extra comfort en expertise voor de klanten. 'Dankzij de schaalvergroting kunnen we onze klanten voortaan nog beter bedienen, onder andere dankzij de sterk uitgebouwde afdelingen vermogensbeheer en estate planning en de digitale oplossingen', luidt het.