In een gesprek met Trends bereidt Freddy Versluys, de CEO van het defensiebedrijf OIP in Oudenaarde, zich voor op een lange oorlog in Oekraïne. "De situatie is uitzichtloos. De Russische president Vladimir Poetin heeft zich serieus mispakt. Waar moet hij naartoe, als hij geen gezichtsverlies wil lijden?"

OIP, voluit de nv Optronic Instruments & Products, is een specialist in cameratechnologie. De T30 Piranha-tanks van het Belgische leger krijgen momenteel een moderniseringsbeurt in het bedrijf in Oudenaarde. De tanks worden uitgerust met gloednieuwe Spike-raketten. Voor het Franse leger levert OIP 2.600 halfautomatische precisiegeweren van FN Herstal, met daarop door OIP ontwikkelde richtvizieren voor dag en nacht.

80 tot 85 procent van de omzet van het bedrijf (in 2021 bijna 50 miljoen euro met 120 werknemers) komt van defensie. Maar OIP maakt ook camera's voor satellieten en andere ruimtetuigen. In de atmosfeer van Mars wordt met de Nomad-camera methaan opgespoord, wat zou kunnen wijzen op leven. De camera op de Europese Proba V-satelliet brengt de vegetatie op aarde in beeld en verzamelt zo informatie over ziektes, oprukkende droogte en verstedelijking.CEO Freddy Versluys (65), die sinds 1989 bij OIP werkt en sinds 1996 het bedrijf leidt, is een veteraan in de defensiesector. Hij toont zich weinig optimistisch over de oorlog in Oekraïne.FREDDY VERSLUYS. "Er wordt gezegd dat de uitgaven voor defensie in veel Europese landen zullen stijgen. Maar de eerste euro moet ik nog zien. Zal zich dat allemaal realiseren? In deze periode vallen de eerste reacties. 'Hola! We hebben niets meer. We kunnen niets meer. We moeten dringend iets doen.' Maar wat zal het zijn over zes maanden of een jaar? In de praktijk zien we nog niets bewegen. Dat gaat uiteraard ook zomaar niet. De budgetten moeten worden goedgekeurd. Ze moeten nuttig worden besteed. Dat zijn hele procedures. Ik verwacht ten vroegste in 2023-2024 de eerste concrete stappen."VERSLUYS. "Goede vraag, maar die moet je aan Vladimir Poetin stellen. Als je het mij vraagt, dan denk ik het niet. De situatie is uitzichtloos. Poetin heeft zich serieus mispakt. Waar moet hij naartoe, als hij geen gezichtsverlies wil lijden?"VERSLUYS. "Poetin zal waarschijnlijk zijn gezicht willen redden. Zal hij een deel van Oekraïne annexeren? Het antwoord is heel moeilijk, want wat hij doet in Oekraïne is onlogisch. Hij lijdt substantiële verliezen. Het zal ook een grote impact hebben op de toekomst van de oorlogsvoering. Het Russische leger is al meer dan 700 tanks kwijt. De manier waarop Poetin te werk gaat, is die van de Tweede Wereldoorlog. We hebben tijdens de Koude Oorlog altijd gezegd: 'De Russen staan in 24 uur aan de Rijn.' Nu blijkt dat ze na twee maanden zelfs de helft van Oekraïne niet hebben kunnen inlijven. Dat geeft een heel andere kijk op de zaken."VERSLUYS. "Toch wel. De voorbije tien jaar is dat leger serieus veranderd. Zeker in technologie heeft het Russische leger het Westen bijgebeend. Tien jaar geleden gebruikte het nog elementaire basismechaniek. Rond elektronica en computers zijn de Russen veel moderner geworden. Russisch materiaal is heel degelijk, zoals het gevechtsvliegtuig MiG-29. Het enige nadeel is dat ze elektronisch niet zo gesofistikeerd zijn als de westerse toestellen. Maar net op dat gebied hebben de Russen de voorbije tien jaar een serieuze inhaalslag geleverd. Maar zijn ze er helemaal, voor een massale inzetting van het nieuwe materiaal? Dat is een andere vraag. Ik had een beter georganiseerd en moderner Russisch leger verwacht. We moeten heel eerlijk zijn: het Russisch leger beschikt over zeer gesofistikeerd materiaal. Ik heb het hen nog niet echt zien gebruiken in Oekraïne. Blijkbaar heeft het dus op één of andere manier nog een tekort aan dat moderne materiaal, om het effectief te kunnen inzetten."VERSLUYS. "Die komen hoofdzakelijk uit het Westen, Taiwan en China."VERSLUYS. "Zeker. Blijkbaar hebben de Russen hun precisiebombardementen voor een groot stuk ook al ingezet in Syrië. Dat zou dus het huidige tekort verklaren. En daarom bombarderen ze vandaag gewoon weer alles plat. Ze hebben de capaciteit van precisiebombardementen niet meer ter beschikking. Ze hebben onvoldoende materiaal."VERSLUYS. "Dat vermoed ik. De Russen zijn de aanvallende partij, de Oekraïners verdedigen. De verdediging staat steeds in het voordeel ten aanzien van de aanvallers. Bovendien worden de verdedigers zwaar ondersteund met allerlei materiaal uit het Westen. De Amerikaanse Javelin-antitankwapens doen goed hun werk. Het gaat hard. Je merkt dat ook aan de radeloosheid van de Russen."VERSLUYS. "Het draait rond één persoon: Vladimir Poetin. Dat is het grote probleem in de wereld. Als iedereen van goede wil is, heb je eigenlijk geen militair materiaal nodig. Er moet maar één persoon zijn die er anders over denkt."VERSLUYS. "Positief is een te positief woord. Maar het volstaat dat één persoon de zaak kan laten ontploffen. Er zijn er zo verschillende in de wereld: de leiders van Noord-Korea, China, Syrië, Turkije, de Filipijnen, Iran, ... Niet iedereen is van goede wil. Europa heeft zich de voorbije twintig jaar volledig ontwapend en dan komt er iemand van slechte wil. Tja, dan sta je daar te blinken. De slagkracht van het Belgische leger is herleid tot nul. Zelfs de Duitsers moeten toegeven dat ze geen enkele slagkracht meer hebben. Als Poetin toch de slagkracht had gehad, zoals we hadden verwacht, dan was het een drama geweest. Dan stond hij inderdaad in 24 uur aan de Rijn. De ogen van Europa en iedereen gaan nu open. Het is toch allemaal niet zo vredelievend als we dachten. We hebben liggen slapen in Europa. Defensie is misschien een noodzakelijk kwaad. Maar als je het niet hebt, dan heb je een probleem."