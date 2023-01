Metaphysic, het bedrijf van de 'deepfaketovenaar' Chris Umé, mag meewerken aan een prestigieuze Hollywoodfilm Here. Producer Robert Zemeckis en de acteurs Tom Hanks en Robin Wright werken daarvoor opnieuw samen. Bijna dertig jaar geleden maakten zij met Forrest Gump met een van de grootste successen in de filmgeschiedenis.

Metaphysic zal voor Here zeer geavanceerde special effects maken met artificiële intelligentie, zoals het realistisch verjongen van de gezichten van acteurs. De film maakt sprongen in de tijd en Tom Hanks en Robin Wright moeten dus de jongere versies van zichzelf kunnen spelen.

Ze zijn bij Metaphysic aan het juiste adres. Chris Umé verbaasde iedereen met hyperrealistische computergegenereerde imitaties van bijvoorbeeld Tom Cruise en Elvis Presley. Met die laatste imitatie haalden Umé en zijn team de finale van America's Got Talent, een van de best bekeken talentenshows ter wereld.

Metaphysic kan nog een andere belangrijke deal aankondigen, met Creative Artists Agency (CAA). Het invloedrijke agentschap vertegenwoordigt duizenden filmsterren en atleten. Metaphysic zal ingeschakeld worden in de strategie van het agentschap om zijn cliënten meer geld te laten verdienen met hyperrealistische virtuele replica's in VR-toepassingen, video of games.

"Een voetbalster als Ronaldo zou zijn synthetische portretrecht kunnen verkopen aan Nike, dat dan altijd spotjes met hem kan genereren, terwijl hij zijn zetel niet uit hoeft te komen. Iedereen wint daarbij", zei Umé daarover in een recent interview aan Trends.

