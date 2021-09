Willy en Arnold Deceuninck hebben hun belang in ramen- en deurenfabrikant Deceuninck verkocht voor 3,5 euro per aandeel. Dat blijkt uit een mededeling van het bedrijf. Ze cashen zo 41,2 miljoen euro.

De handel in Deceuninck-aandelen was vrijdagochtend wegens de private plaatsing opgeschort. Via hun vennootschappen Allacha en Evalli verkochten de telgen van de West-Vlaamse ondernemersfamilie hun belang van 3,9 procent (Willy Deceuninck) en 3,09 procent (Arnold Deceuninck) in het bedrijf.

Zakenbank Bank Degroof Petercam plaatste 11.768.072 aandelen bij 'een brede basis van institutionele investeerders' aan een prijs van 3,50 euro per aandeel, zo meldt Deceuninck. Donderdagavond was een aandeel op de Brusselse beurs 3,79 euro waard.

De handel in Deceuninck-aandelen was vrijdagochtend wegens de private plaatsing opgeschort. Via hun vennootschappen Allacha en Evalli verkochten de telgen van de West-Vlaamse ondernemersfamilie hun belang van 3,9 procent (Willy Deceuninck) en 3,09 procent (Arnold Deceuninck) in het bedrijf. Zakenbank Bank Degroof Petercam plaatste 11.768.072 aandelen bij 'een brede basis van institutionele investeerders' aan een prijs van 3,50 euro per aandeel, zo meldt Deceuninck. Donderdagavond was een aandeel op de Brusselse beurs 3,79 euro waard.