De aankoop van consumentengoederen in 2020 stond, niet verrassend, in het teken van covid-19. De sterkste stijger was het ontsmettingsproduct Dettol. Op nummer twee staat het Mexicaanse bier Corona. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen.

Nielsen meet wat de mensen kopen in de winkels, ook als dat via de webshop is besteld. Uit de analyse van vorig jaar blijkt dat de consumenten vooral meer producten kochten met corona en de lockdown in het achterhoofd. "Heel de top 15 van sterkst gestegen producten (vanaf 3 miljoen euro omzet) hangt samen met corona", zegt Midas Veraart, analytisch consulent bij Nielsen. "In de eerste pla...

Nielsen meet wat de mensen kopen in de winkels, ook als dat via de webshop is besteld. Uit de analyse van vorig jaar blijkt dat de consumenten vooral meer producten kochten met corona en de lockdown in het achterhoofd. "Heel de top 15 van sterkst gestegen producten (vanaf 3 miljoen euro omzet) hangt samen met corona", zegt Midas Veraart, analytisch consulent bij Nielsen. "In de eerste plaats werden meer hygiënische producten verkocht". De sterkste groeier, met 107 procent, is Dettol, een ontsmettingsproduct. Op plaats nummer zes vinden we de zeep Palmolive.Opvallende groeiers zijn ook bepaalde dranken, vooral de sterke merken. Op nummer twee staat het Mexicaanse bier van AB InBev, Corona. Dat groeide met 53 procent. Het wordt in België gebrouwen. "Ik vermoed dat de sterke groei samenhangt met de naam, die dezelfde is als het virus", meldt Midas Veraart.In de top 15 vinden we ook twee sterke dranken (de gin Tanqueray en de rum Captain Morgan, allebei van de drankenreus Diageo), en vier bieren uit het premiumsegment. Cornet (Brouwerij Palm) en Tripel Karmeliet (AB InBev) zijn zware blonde bieren. Desperados (Alken-Maes) is bier met een tequillasmaak, Stella Artois is de bekende pils uit Leuven. "Dat hangt uiteraard samen met de gesloten horecazaken", zegt Midas Veraart. "Mensen dronken meer alcohol thuis. Bovendien kozen ze voor duurdere merken. Ze wilden zich wat extra verwennen".Dat mag ook blijken uit de sterke groei van het premiumroomijs Ben& Jerry's, of de koffie van Illy. Het telewerken leidde tot de keuze voor duurdere merken.Algemeen zag Nielsen vorig jaar een daling van de verkoop van huismerken, voor het eerst in vele jaren. De consument koos in tijden van onzekerheid voor vaste waarden, en vertrouwde merken, liefst uit eigen land. Opvallend is bijvoorbeeld ook de goede score van Vache Bleue. Het bedrijf uit Nijvel is de marktleider in gemengde geraspte kaas, en profileert zich uitdrukkelijk als 'Belgisch merk'.