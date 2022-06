House of HR staat bekend om zijn toonaangevende digitale oplossingen.

Het Belgische House of HR, een van de grootste Europese humanresourcesgroepen, met 2,2 miljard euro omzet, komt voor 55 procent in handen van het Amerikaanse investeringsfonds Bain Capital. Het management van House of HR, het Franse investeringsfonds Naxicap dat al aandeelhouder was, en oprichtster Conny Vandendriessche houden het resterende vermogen in handen. Wellicht gaat het om een deal van een paar miljarden euro's.

De instap van Bain Capital in House of HR, dat is ontstaan uit de uitzendgroep Accent Jobs, stond in de sterren geschreven. Het hr-bedrijf had zo'n partner nodig om nog meer te groeien door overnames in Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, en om verder de weg van de digitalisering in te slaan.

De toekomst is digitaal voor hr.

Het blijft opvallend dat House of HR een gigant als Bain Capital, die 150 miljard euro beheert, kon binnenhalen. Dat is voor een belangrijk deel te verklaren door het sterke parcours van House of HR. Het heeft snel ingezien dat een dienstverlener op een krappe arbeidsmarkt zich slechts staande kan houden als hij voldoende digitale hr-oplossingen kan aanbieden. Die helpen bedrijven snel nieuwe kandidaten te vinden. Bovendien leggen de kandidaat-werknemers de lat ook almaar hoger. Ze verwachten geen lange selectieprocedures meer vooraleer ze aan de slag gaan. Als dat allemaal te veel tijd in beslag neemt, zoeken ze elders.

House of HR staat bekend om zijn toonaangevende digitale oplossingen, zoals Nowjobs, een digitaal matchingplatform voor studenten en flexi-jobbers, of SWOP, dat alle vacatures in één app bundelt. Enkel hr-specialisten die zulke diensten en apps ontwikkelen en aanbieden, mogen optimistisch zijn over hun toekomst.

