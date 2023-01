Bank Nagelmackers luidt een nieuwe fase in haar heropstanding in door haar beleggingsfondsen te promoten op de institutionele markt. De ambitie is in vijf jaar ruim 10 miljard euro aan beheerd vermogen te hebben.

Elk artikel over Nagelmackers begint bijna onvermijdelijk met een historische terugblik. Zo complex is de voorgeschiedenis van de bank, en zo diffuus waren haar strategische beslissingen in het verleden. Bank Nagelmackers is, kort samengevat, de erfgenaam van Delta Lloyd Bank, die verkocht werd aan de Chinese groep Anbang, die op haar beurt intussen verveld is tot Dajia. De ene keer wilde de bank met de grote jongens meespelen op de markt voor particulieren, de volgende keer heette de ambitie een private banker voor vermogende klanten te worden. Tussendoor strandde een poging om de bank te verkopen. In juli 2020 werd met de installatie van een nieuw directiecomité en de zegen van de Chinese aandeelhouder de knoop definitief doorgehakt. Nagelmackers koos voor een duidelijke nichestrategie in personal en private banking, met een focus op vermogende families. Hoever staat de bank intussen in dat transformatieproces? Om specialisten en expertise samen te brengen in grotere vestigingen opteerde ze ervoor haar kantoornetwerk af te slanken. In 2022 daalde het aantal eigen kantoren van 36 naar 28. Tegen eind 2025 moeten twintig zogenoemde flagshipstores overblijven. Nagelmackers werkt ook samen met zelfstandige agenten, en daar is het aantal kantoren vorig jaar stabiel gebleven op 31. "Er zijn geen plannen om het net van zelfstandigen uit te dunnen", vertelt Yves Van Laecke, chief commercial officer van Bank Nagelmackers. "De aangesloten agenten onderschrijven de strategie van de bank en voelen zich goed bij de nieuwe barema-afspraken die we met hen maakten. Ons distributienet staat zo goed als op punt. Vergeet niet dat we ook inzetten op klantenbezoek aan huis, videocalls en digitale contacten." Door de slecht presterende financiële markten daalde het vermogen onder beheer vorig jaar van 4,8 naar 4,5 miljard euro. Maar achterliggend was er een netto aangroei van klantenmiddelen met 6 procent, benadrukt Van Laecke: "In private banking compenseerde de aangroei van nieuwe middelen het markteffect zelfs volledig." Bij Nagelmackers kunnen klanten terecht voor personal banking (de aangroei van vermogens) vanaf 75.000 euro belegd vermogen. In private banking (beheer en overdracht van vermogens) is minimaal 500.000 euro belegd vermogen vereist. Met zijn family wealth office richt de bank zich op vermogende families, kmo's en bedrijfsleiders die minstens 4 miljoen euro via de bank beleggen. Volgens Van Laecke groeit de bank vooral in de hogere segmenten van private banking en in het wealth management: "We mikken meer en meer op de kmo-bedrijfsleider. We willen dat type klanten de aandacht geven die ze verdienen, zowel wat hun onderneming als hun persoonlijke vermogen betreft. Wij kunnen hen in beide domeinen oplossingen aanbieden, onder één dak. Maar we financieren de onderneming enkel als de ondernemer ook zijn privévermogen bij ons belegt." Voor wealth management trekt Nagelmackers de instapdrempel op van 2 naar 4 miljoen euro belegd vermogen. "Precies omdat we aan die klanten een dedicated wealth manager toewijzen, die een vertrouwenspersoon voor de hele familie moet zijn en in alle omstandigheden beschikbaar is. De gemiddelde wealthklant heeft bij ons 5 miljoen euro uitstaan. Als we die kleine groep een nog betere service willen leveren, is een bepaalde schaal nodig", legt Van Laecke uit. De Chinese aandeelhouder Dajia lijkt bereid te investeren in de toekomst van Nagelmackers. De bank nam eind vorig jaar haar intrek in een nieuw, energieneutraal hoofdkantoor in de Europese wijk in Brussel. Het zou gaan om het hoogste houten gebouw in Brussel. "Duurzaamheid wordt een speerpunt, ook in ons fondsenbeheer", zegt Van Laecke. "Tegen eind 2024 moeten al onze fondsbeleggingen voldoen aan artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie. Momenteel zitten we aan 50 procent." De fondsen van Nagelmackers zullen een belangrijke rol spelen in de nieuwe groeistrategie die de bank uitstippelde. "We gaan nieuwe distributiekanalen voor onze huisfondsen aanboren", zegt Van Laecke. "Enerzijds door die fondsen aan te bieden via bankmakelaars, onlinebanken als Keytrade en internationale platformen als Invest Tao, waarmee we de Aziatische belegger willen bereiken. Anderzijds door in te breken op de institutionele markt." Voor een private bank als Degroof Petercam, een sectorgenoot van Nagelmackers, is het institutioneel vermogensbeheer een heel belangrijke activiteit. Die bestaat erin dat de bank haar fondsen niet enkel aanbiedt aan haar private klanten maar ook aan internationale institutionele investeerders zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen en familyoffices. Nagelmackers lijkt zich te inspireren op dat model. "We gaan Nagelmackers Asset Management dit jaar als nieuwe speler in de markt van het institutioneel assetmanagement zetten", bevestigt Van Laecke. "Nagelmackers heeft een goede reputatie als fondsenbeheerder en die willen we valoriseren. Ik ben ervan overtuigd dat onze huisfondsen bepaalde institutionele investeerders kunnen interesseren. We hebben goede beheerders en leggen soms accenten die je elders niet vindt." De expansie via die nieuwe distributiekanalen moet een nieuwe groeifase inluiden. "We willen in de komende vijf jaar organisch groeien naar 10 miljard euro beheerd vermogen", aldus Van Laecke. "In private banking moet het mogelijk zijn door te groeien tot 6,5 à 7 miljard. Het saldo moet uit assetmanagement komen." Met dat plan wil Nagelmackers ook een beter evenwicht tussen rente- en fee-inkomsten realiseren. De bank sleept een verleden als retailbank mee, waardoor de rente-inkomsten in 2021 nog altijd twee derde van de omzet uitmaakten. De fee-inkomsten uit private banking en vermogensbeheer nemen evenwel jaarlijks toe. In 2022 waren ze al goed voor 40 procent van de omzet, stelt Van Laecke. "We bouwen de kredietverstrekking niet af, maar door te groeien in private banking en vermogensbeheer willen we over enkele jaren komen tot een fiftyfiftyverhouding tussen rente- en fee-inkomsten. Maar we zullen dat geleidelijk doen, niet overhaast." Een nieuw corebanking IT-systeem zal dat proces ondersteunen. Tegen eind dit jaar moet de IT van de assetmanagementactiviteit van Nagelmackers volledig vernieuwd zijn. In de jaren daarna zal ook een nieuw systeem voor kredietverstrekking en betalingsverkeer geïnstalleerd worden. "Je mag gerust spreken van een volledige make-over van de bank", zegt Van Laecke. "We zijn een oud huis met een lange geschiedenis, dat in een modern kleedje gestoken wordt." De investeringen moeten zich de komende jaren vertalen in commerciële groei en de waarde van de bank opkrikken. Of dat op termijn leidt tot een verkoop, laat Nagelmackers in het midden. "Op dit moment is er geen enkele intentie om de bank te verkopen", zegt Van Laecke.