De Lijn investeert 44 miljoen in Antwerpse trams

De Lijn bestelt 23 nieuwe lagevloertrams voor Antwerpen. Dat meldt de vervoersmaatschappij maandag in een persbericht.

De 23 trams zijn de derde schijf van een contract voor circa 146 trams bij de Spaanse constructeur CAF. Het gaat om enkelrichtingstrams met 180 plaatsen, die ook gekoppeld kunnen rijden, meldt De Lijn in het persbericht. Het contract laat bovendien toe om later tweerichtingstrams te kopen voor Antwerpen. Hiervoor moeten wel aanpassingen aan het tramnet gebeuren, onder andere aan de spoorinfrastructuur en het seinsysteem.

De nieuwe CAF-trams hebben 54 vaste zitplaatsen, 22 klapstoelen en 126 staanplaatsen voor een totaal van 180. Net zoals de Hermelijntrams en korte Albatrostrams die al in Antwerpen rijden, meten ze 31,4 meter. Dankzij de lage vloer is de tram toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De nieuwe trams komen er ter vervanging van de oude PCC-trams, die plaats bieden voor 75 reizigers. Elke nieuwe tram vervangt twee PCC-trams. De eerste zullen in de tweede helft van 2022 geleverd worden, vanaf dan stroomt om de twee weken een nieuwe tram in.

'Dit is de nieuwste schijf in de grootste trambestelling ooit door De Lijn', zegt Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). 'Alles samen investeren we 294 miljoen euro in 146 gloednieuwe trams: een absoluut record. We vervangen de oudste voertuigen met eigentijdse en comfortabele trams die meer reizigers kunnen verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer', aldus Weyts.

Volgens de minister volgen er later nog bestellingen voor Antwerpen en Gent.