De Lijn: 'Als één partij conflict opzoekt, dan is het wel ACOD'

De vakbonden bij De Lijn hebben woensdag een stakingsaanzegging ingediend omwille van onvrede over het personeelsbeleid en 'gebrek aan respect voor de sociale dialoog'. Ze laken dat de directie het personeel en zijn vertegenwoordigers 'steeds opnieuw de indruk geeft eerder te kiezen voor het conflict als voor de oplossing'.

'Dit is al maanden aan de gang, sinds de goedkeuring van de reorganisatie voor de zomer. De directie is blijven praten, voorstellen blijven doen en blijven oproepen tot dialoog', zegt Van de Vreken.

Volgens De Lijn is het net de socialistische vakbond ACOD die het conflict blijft opzoeken en de sfeer verziekt. 'De directie blijft open voor de dialoog, but it takes two to tango', besluit Van de Vreken.