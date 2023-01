Na 53 jaar is het tijdperk van de Boeing 747 ten einde. De vrachtmaatschappij Atlas Air ontvangt vandaag de laatste gebouwde 'Jumbo Jet'. In 2020 kondigde Boeing al aan dat het de productie van zijn toestellen ging beëindigen. De Boeing 747 is één van de meest herkenbare vliegtuigen en was ruim een halve eeuw lang de 'koningin van de luchtvaart'. Een terugblik.

De eerste vlucht

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing ontwierp eind jaren '60 van de vorige eeuw de 747, het eerste passagiersvliegtuig met twee verdiepingen, een brede romp en vier motoren.

Het straalvliegtuig kwam er op vraag van Juan Trippe, oprichter van Pan American World Airways. Trippe vroeg William Allen, de toenmalige CEO van Boeing om betere en grotere vliegtuigen te produceren dan de toenmalige passagierstoestellen. Dit moest de exploderende vraag voor luchtvaart oplossen.

Ingenieur Joe Sutter nam de uitdaging aan en bouwde samen met een team van ingenieurs en monteurs in een recordtijd het toestel. De neus van het vliegtuig werd voorzien van vrachtdeur, dat een opvallende bult op het toestel vormde. Voor het eerst konden vliegtuigen zo grote vrachtstukken vervoeren.

De Boeing 747 vloog voor het eerst op februari 1969. Bekijk de beelden:

De 'koningin van de luchtvaart'

Vanwege zijn gigantische omvang, met een capaciteit tussen 350 à 400 zitplaatsen, kon de 'Jumbo Jet' de prijs van zijn vliegtickets sterk verlagen. Op die manier maakte het revolutionaire vliegtuig internationaal reizen mogelijk voor de grote massa. De Boeing 747 democratiseerde het wereldwijde luchtverkeer. De toestellen vervoerden tot in 2020 bijna 6 miljard mensen over in totaal 121,5 miljard kilometer.

Van pauselijke bezoeken tot het regelmatig vervoeren van Amerikaanse presidenten: het succes van de 747 was niet op te houden.

Einde heerschappij

De golf van innovatie bracht zuinigere en efficiëntere vliegtuigen op de markt en daardoor waren de hoogtijdagen van de Boeing 747 achter de rug. Tweemotorige vliegtuigen konden het bereik en de capaciteit van de viermotorige Boeing 747 evenaren, tegen lagere kosten.

Bovendien werd Boeing 747 slachtoffer van de coronapandemie. De pandemie drukte luchtvaartmaatschappijen in de financiële problemen. Waar het aanvankelijk de bedoeling was om de Boeings pas in 2024 uit de lucht te halen, was de fabrikant genoodzaakt de productie van zijn toestellen vervroegd stil te leggen. De laatste 747 is ondertussen uitgeleverd aan Atlas Air in zijn overgebleven vrachtversie.

De vliegfabrikant Boeing introduceerde eerder dit jaar de 777X, een nieuwe passagiersvariant dat de succes van de 747 zou moeten opvolgen. Naar verwachting zou die variant pas in 2025 klaar zijn.

