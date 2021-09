Winsol International profiteert van de vastgoedboom. 2020 was al een topjaar, 2021 wordt nog beter, verwacht CEO Xavier Costenoble. Nochtans leed de West-Vlaamse onderneming vijf jaar geleden nog verlies. Innovatie bleek de sleutel tot succes. "Twee derde van de omzet uit onze fabriek in Aalter komt van producten die vier jaar geleden nog niet bestonden."

De zaken gaan goed bij Winsol International. In de fabriek in Aalter is het druk op de werkvloer en buiten staat alles volgestouwd met materiaal. "Ik ben niet trots dat het hier allemaal zo wanordelijk staat", zegt CEO Xavier Costenoble. Winsol International maakt ramen en deuren, zonneweringen, terrasoverkappingen, balustrades en rolluiken. Die activiteiten draaien door de grote vraag naar vastgoed hoe dan ook al goed, maar bij Winsol International is meer aan de hand. Het coronajaar 2020 was het beste in de geschiedenis van de onderneming, dankzij de aangewakkerde renovatiedrift door de lockdowns. 2021 wordt zelfs nog beter. "Onze omzet zal dit jaar met een kwart groeien, naar 100 miljoen euro. We hebben niet enkel nieuwe klanten, ook bij de bestaande klanten is onze groei bijna verdubbeld. België is goed voor vier vijfde van onze omzet en we halen hier dit jaar al een groei van 34 procent. Dat is ongelooflijk", zegt Costenoble.

Die groeispurt kwam er niet zomaar, benadrukt de CEO. Toen hij eind juni 2016 gedelegeerd bestuurder van de West-Vlaamse onderneming werd, leed ze verlies en had ze op vrij korte termijn vier CEO's versleten. De West-Vlaamse industrieel ingenieur met een MBA had voordien bij onder meer de bouwmaterialenfabrikant Deceuninck en het energiebedrijf Electrawinds gewerkt. Costenoble kocht meteen een belang in Winsol International. "Ik wilde medeaandeelhouder zijn in het bedrijf waar ik werkte. Meegenieten van de successen, of mee de nederlagen ondergaan." Eind 2017 kocht hij het bedrijf helemaal, samen met het investeringsfonds Sufina en andere leden van het management ( zie kader De aandeelhouders achter Winsol International). In 2018 volgde een herstructurering. Een tiende van het personeel vloeide af. Nu werken er 550 mensen, uitzendkrachten inbegrepen. "Dit jaar hebben we alleen al in Aalter 70 arbeiders aangeworven. We hebben continu iemand in huis van een uitzendkantoor, die de planning voor de ploegenarbeid maakt. Onze afdeling lakwerk bijvoorbeeld draait nu de klok rond. Mensen worden ook intern opgeleid. Via het uitzendkantoor trekken we mensen uit de hele wereld aan. We vinden nog maar heel weinig Belgen voor de productie. Dat is een structurele trend." Behalve in Aalter heeft Winsol International fabrieken in Ardooie en Izegem. Een ACV Metea-vakbondsafgevaardigde omschrijft de hr-relaties in het bedrijf als "zeer goed". Winsol International sleutelde de voorbije jaren vooral aan productvernieuwing. "We focussen op innovatie. Twee derde van de omzet uit onze fabriek in Aalter komt van producten die vier jaar geleden nog niet bestonden. Voor de groep gaat het om 30 procent van de omzet. We hebben drie jaar geleden een speciale pergola gelanceerd. Die was het kantelpunt, de belichaming van het nieuwe Winsol. Ik wist dat ik goud in handen had. Met die pergola wonnen we een internationale prijs. Alleen al met dat ene product zullen we tientallen miljoenen euro's omzet halen." De pergola is uitgerust met apps en gepatenteerde technologie. Een app analyseert automatisch hoeveel schaduw de pergola moet geven, met een gps-systeem dat de stand van de zon doorgeeft. De app stuurt de lamellen van de zonwering in functie van de zonnestand en de lichtintensiteit. De luxueuze pergola heeft ook ingebouwde luidsprekers, ledverlichting, videoprojectie en USB-oplaadpunten. Hij wordt tot in Canada verkocht. In de export heeft Winsol International nog enorme groeimogelijkheden. De uitvoer maakt maar een vijfde van de omzet uit. De onderneming verkoopt haar producten vooral in tien eigen winkels en 36 concessies. In België is Winsol International ook actief op de projectmarkt. "Dat doen we enkel in België. Die activiteit levert 30 procent van onze omzet op. We werken dan samen met grote bouwfirma's voor de bouw van ziekenhuizen, scholen en appartementen. Terwijl we in onze winkels vooral producten voor de renovatiemarkt verkopen, gaat het op de projectmarkt om nieuwbouw." Die markt groeit licht, maar de explosieve omzetstijging zit vooral bij de particulieren, zowel in België als in het buitenland. "Het gaat dan vooral om zonnewering. Die markt groeit door het toenemende aantal uren zonneschijn en hittegolven. Maar ook het segment van de ramen en deuren zal sterk groeien door de Green Deal van de Europese Commissie. Van de 5 miljoen woningen in België wordt jaarlijks 0,5 procent gerenoveerd. In onze buurlanden is dat 1,5 tot 2 procent. Als we de Europese groene ambities willen halen, zullen we in België ook snel 1,5 procent moeten halen.""We verwachten de volgende jaren een verdrievoudiging van de volumes in het segment ramen en deuren. De vraag is waar al die productiecapaciteit vandaan zal komen. Het weer wordt wellicht extremer. We maken producten die beschermen tegen de weergoden. Met de zonneschermen houden we de warmte buiten. Met de ramen en deuren verbeteren we de isolatie, zodat ook de uitstoot van fossiele brandstoffen daalt." De pandemie heeft de buitenlandse groei van de West-Vlaamse onderneming vertraagd. Na ruim een jaar stilstand komen de internationale beurzen weer op dreef. Een winkel in Dubai voor klanten in het Midden-Oosten bleef grotendeels inoperationeel door de reisbeperkingen. Toch stijgt ook de omzet uit de export, vooral naar Frankrijk en de Duitstalige landen. "In Frankrijk zijn we al langer actief. Vorig jaar kwamen daar zestien concessies bij. Dit jaar hebben we er alweer acht nieuwe", zegt Xavier Costenoble. "En in de Duitstalige landen spreken we zelfs over een groei van 200 en 300 procent. Al is de vergelijkingsbasis daar een lage omzet. We gaan vooral ook met onze nieuwe producten naar de Duitstalige landen." De exportgroei zal de productie en de omzet stuwen. Winsol International is daarom van plan een extra fabriek te bouwen.