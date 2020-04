Indien luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines een financiële tussenkomst vraagt om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden, dan wil minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) eerst begrijpen waar dat geld precies voor moet dienen. Dat heeft de vicepremier vrijdag verklaard in De Ochtend op Radio 1.

Brussels Airlines bevestigde eerder al dat er gesprekken lopen met de overheid over steun omdat het net als vele andere luchtvaartmaatschappijen zwaar getroffen is door de coronacrisis. Daarbij zou het hebben aangeklopt voor minstens 200 miljoen euro. Ook andere maatschappijen zouden vragende partij zijn voor steun. Minister De Croo bleef vrijdag voorzichtig. Het dossier wordt bekeken, maar er liggen nog geen concrete pistes op tafel, luidde het.

Maar als Brussels Airlines een tussenkomst vraagt, dan wil De Croo eerst zicht krijgen op waar dat geld voor moet dienen. 'Het grootste deel van het personeel zit in economische werkloosheid. Voor wat is dat dan juist? Welke kosten lopen nog?', aldus de vicepremier.

