De Chinezen doen het toch maar. Ondanks de coronacrisis produceert China alweer meer dan vorig jaar. Na drie kwartalen in 2020 is het Chinese bbp 0,7 procent groter dan na de eerste drie kwartalen van 2019, zo maakte het Chinese Nationaal Bureau voor de Statistiek bekend. In het eerste kwartaal was er nog een krimp van 6,8 procent tegenover dezelfde periode in 2019, door de lockdown vanaf januari. In april gingen de Chinese fabrieken weer open, met als gevolg een groei van 3,2 procent in het tweede kwartaal. Wereldwijd werd uitgekeken naar het groeicijfer van het derde kwartaal. Zou de Chinese economie blijven doorstomen, terwijl de rest van de wereld met de pandemie bleef kampen?Daar lijkt het op, want de groei bedroeg 4,9 procent in het derde kwartaal. Dat cijfer zit licht onder de verwachting van analisten, maar dat kan de pret niet bederven. Als alles goed blijft gaan, wordt China de winnaar van het pandemiejaar 2020. Het is wereldwijd de enige grote economie die zal groeien dit jaar. Volgens het Internationaal Monetair Fonds stevent China af op een jaargroei van 1,9 procent. De economie van de Verenigde Staten zal krimpen met 4,3 procent. De eurozone zal nog slechter doen, met een krimp van 8,3 procent.Er is nog meer goed nieuws. De Chinese consument ziet het weer zitten. In de eerste jaarhelft had hij de hand op de knip gehouden, uit angst zijn baan te verliezen. Veel privébedrijven moesten mensen ontslaan. De overheid diende de groei kunstmatig recht te houden met infrastructuurinvesteringen en vastgoedprojecten. In augustus kenden de kleinhandelsverkopen opnieuw een stijging, met een schuchtere 0,5 procent. Die stijging zet nu door, met 3,3 procent in september. Van de groei van 4,9 procent in het derde kwartaal is 1,7 procentpunt te danken aan de Chinese consument.Samen met de consumptie komen stilaan ook de investeringen van de privébedrijven terug, wat betekent dat de Chinese economie opnieuw meer op eigen kracht vaart. "Het wijst erop dat de gezinnen en de bedrijven opnieuw meer vertrouwen hebben. De privésector begint weer op een normale manier te functioneren. Dat is wat we het liefst hebben", zegt William De Vijlder, de hoofdeconoom van BNP Paribas. "Hadden de gezinnen en de bedrijven niet bewogen, dan zat de Chinese overheid nu met de handen in het haar. Dan had ze nog meer bruggen moeten bouwen en vastgoedprojecten opstarten."Dat neemt niet weg dat de Chinese groei te afhankelijk blijft van zulke overheidsdoping. Het verklaart ook waarom de Chinese overheidsschuld de voorbije vijftien jaar flink gestegen is, aldus De Vijlder. "Volgens schattingen komt de Chinese overheidsschuld dit jaar uit op 75 procent van het bbp. In het Westen zouden we al blij zijn met zo'n cijfer. Maar voor China betekent het een sterke schuldopbouw. Het euvel ligt vooral bij de lokale overheden, die groeidoelstellingen moesten halen en daar allerlei financieringsvehikels voor inschakelen. Het blijft een structureel probleem in China."De Chinese export is nog altijd op dreef, geholpen door de westerse vraag naar medisch materiaal en naar pc's en tablets. De export tekende voor 0,6 procentpunt van de groei van 4,9 procent in het derde kwartaal. Maar hoelang kan de Chinese exportmachine nog draaien, als de rest van de wereld met de coronacrisis blijft kampen? "Dat wordt het probleem van 2021", zegt De Vijlder. "Het IMF gaat uit van een sterke groei van de internationale handel volgend jaar. Voor een exportland als China is dat goed nieuws. Maar je moet ook kijken naar de Chinese invoer. Aangezien de Chinese economie sterk groeit, zou de invoer groter kunnen uitvallen dan de uitvoer. In dat geval verliest de uitvoer zijn rol als groeimotor."