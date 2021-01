De accelerator imec.istart coacht al bijna tien jaar ondernemers van snelgroeiende techbedrijven. Als je al het kapitaal optelt dat de 220 bedrijven uit de portfolio van de groeiversneller ophaalden, dan kom je al aan 312 miljoen euro. "Ondanks covid was 2020 een recordjaar."

"Het duurde zeven jaar voor onze portfoliobedrijven de eerste 100 miljoen euro hadden opgehaald", zegt Sven De Cleyn, programmadirecteur van imec.istart, verbonden aan onderzoekscentrum imec. "Voor de tweede 100 miljoen hadden ze anderhalf jaar nodig en voor de derde 100 miljoen iets minder dan een jaar. Healthcare springt er enorm uit. Ongeveer een kwart van het opgehaalde geld komt van bedrijven uit die sector."Dat gebeurde in het onder de coronapandemie gebukt gaande jaar 2020. "Het gaat tegen alle intuïtie in, maar ondanks covid was 2020 een recordjaar voor ons", zegt De Cleyn. Het gaat niet enkel om investeringen van businessangels of durfkapitalisten. Ook het geld dat techbedrijven bij de banken ophaalden en de overheidssubsidies, tellen mee. Deliverect, Shayp en cumul.io zijn voorbeelden van imec.istart-bedrijven die vorig jaar een opgemerkte financieringsronde hebben afgewerkt.De bedrijven die imec.istart begeleidt, krijgen een begininvestering van 50.000 euro. Een jaar tot anderhalf jaar intensieve begeleiding helpt de oprichters sneller te groeien. Het netwerk van imec.istart is bovendien een toegangspoortje tot investeerders. "Voor elke euro die we investeren, halen bedrijven gemiddeld 25 euro vervolginvestering op. Die 50.000 euro creëert zo een hefboomeffect. We zien dat onze bedrijven sneller dan gemiddeld investeringen krijgen en dat het om hogere bedragen gaat", zegt Sven De Cleyn.Internationaal gooit imec.istart hoge ogen. De organisatie UBI Global vergelijkt om de twee jaar zo'n 1500 acceleratoren over de hele wereld. In 2019 stond imec.start in de top vijf van beste aan een universiteit verbonden acceleratoren. "Wij behoren volgens UBI ook tot de 3 procent van de wereldwijd beste programma's om vervolgfinanciering aan te trekken. We hebben nu een netwerk van 1100 investeerders die regelmatig naar onze portfolio kijken.""We hebben geen enkel bedrijf verloren tijdens covid", zegt Sven De Cleyn. "Dat toont toch dat we gezonde bedrijven hebben. Dat trekt investeerders aan. In onze buurlanden zijn de investeringen in de vroegste fase van techbedrijven teruggevallen. Bij ons zijn ze op peil gebleven. We gaan tegen de Europese trend in. Het toont dat we een brede basis hebben. Ook 2021 is onder een gunstig gesternte gestart." Voor nogal wat businessangels is een selectie voor het imec.istart-programma een zetje, dat vertrouwen wekt om ook in het bedrijf te investeren.Heel wat aanvankelijk prille bedrijven die langs imec.istart passeerden, zijn ondertussen gegroeid. De kapitaalrondes zijn daardoor in de loop van de jaren groter geworden, al zijn er heel wat Europese landen die nog beter doen. De Belgische start-upscene is niettemin rijp geworden. Buitenlandse investeerders hebben de weg naar techbedrijven gevonden. In 2020 haalden Belgische techbedrijven voor het eerst meer dan een miljard euro kapitaal op, tegen 700 miljoen het jaar ervoor. Sven De Cleyn zag het profiel van de investeerders internationaler worden. "Van de 300 miljoen euro komt ongeveer 180 miljoen uit België. De overige 120 miljoen is voor de helft Europees, de andere helft komt vooral uit de Verenigde Staten."