Elke werkdag een nieuw bier, bier in pods, Stella Artois met koffiesmaak, pinten met of zonder schuim, en digitaal geprinte Rode Duivels op bierflesjes. Welkom in de wondere wereld van Gitec, het wereldwijde onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van AB InBev, geleid door de Vlaming David De Schutter.

Gitec, of voluit Global Innovation & Technology Center, ontwikkelt jaarlijks ruim 200 nieuwe bieren of varianten op bestaande merken. Dat is er gemiddeld één per werkdag. Er werken 150 wetenschappers, ingenieurs, laboranten, brouwtechnologen en consumentenexperts aan de innovaties van AB InBev. Aan het hoofd staat de Vlaming David De Schutter. "Een bier dat geen succes is, verdwijnt weer", stelt hij. "Je bent niet altijd op tijd om mee te surfen op de golven van de consumententrends. Soms pik je te vroeg in op een trend, dan weer ben je laat. We leren nog dagelijks bij over hoe je omgaat met big data. Op sociale media kun je het zoekgedrag van consumenten analyseren. Willen ze meer informatie over hop of over zure bieren? Dan zou je een trend kunnen veronderstellen."

Smaken verschillen

Om in te spelen op die trends, steunt Gitec op zijn enorme ervaring en kennis over wereldwijde smaakverschillen. "Elk biermerk heeft een unieke gist", legt De Schutter uit. "Gist is een levend organisme, een eencellige met 6000 genen. Een mens heeft er 20.000. Elke gist creëert zijn aroma. Zo is specifiek voor Stella Artois dat het een zweem van een ananasgeur heeft. De bierkenner haalt dat eruit, maar de meeste consumenten zullen dat niet weten."

Nieuwe producten worden niet in het ijle ontwikkeld. "Een bier wordt ontworpen voor de markt waarop het wordt verkocht. Daarvoor kijken we bijvoorbeeld naar de manier waarop het wordt geconsumeerd", stelt De Schutter. "Zo drinken de Britten hun bier wat warmer. Een Belg stuurt een pint terug, als ze geen perfecte schuimkraag heeft. In de Verenigde Staten is schuim juist iets negatiefs. Hoe meer schuim, hoe minder bier, is daar de redenering. Brazilianen vinden Belgisch bier extreem bitter. Zij willen hun bier ook ijskoud geserveerd krijgen. Daardoor wordt het aroma minder intens. Daar moet je allemaal rekening mee houden."

De 150 medewerkers van Gitec laten zich dan ook leiden door de landen en de regio's waar AB InBev actief is. Zo ontwikkelde het in 2013 voor Argentinië Stella Artois Noire: het bekende Belgische pilsbier kreeg een koffiesmaakje. De Belgische consument gruwt van zo'n combinatie. "Smaak is heel subtiel", bevestigt De Schutter. "Onze Argentijnse collega's wilden een premium donker bier. Dat hebben we gekoppeld aan een sterk merk. Vandaar die variant. Waarom zou je in België een Stella Artois Noire lanceren, terwijl we hier met Leffe al een heel sterk donker bier hebben?"

Alcoholvrij bier

Het nieuwste speeltje in de bierwereld is het segment van de laag- en niet-alcoholische bieren. In 2019 had AB InBev in dat segment tachtig merken, goed voor 35 miljoen hectoliter of 7 procent van het biervolume. "Gitec heeft sinds 2010 heel hard gewerkt om de kwaliteit ervan drastisch te verbeteren", zegt De Schutter. "In het verleden hadden we Jupiler NA, maar dat smaakte te zoet. Als je alcohol uit het bier trekt, verandert heel veel. Het bier gedraagt zich anders, net zoals wanneer je alcohol concentreert (zie Bier in pods). Het aroma verandert."

"Nu hebben we heel goede producten. Niet-alcoholisch bier kun je bijvoorbeeld drinken na het sporten. Het geeft energie - bier bevat koolhydraten en proteïnes - en lest de dorst. In Duitsland is de sportmarkt uitgegroeid tot een van de grootste segmenten voor niet-alcoholisch bier. Jupiler 0.0 is met grote voorsprong de meest succesrijke lancering van de voorbije jaren."

Duurzame verpakking

Op de coronapandemie speelt Gitec niet in. "We hebben daarrond geen specifieke projecten", zegt De Schutter. "We zien nu wel tijdelijke verschuivingen, zoals het stilvallen van het gebruik van bier in vaten. Maar dat zal terugkeren in de horeca. Mijn zoon speelt voetbal. Een voetbalkantine creëert sociale cohesie. Waarom zou dat verdwijnen? Bier op vat blijft het beste product dat je daar kunt serveren. Vaten zijn bovendien duurzaam. Als iedereen overstapt op flesjes en blik, betekent dat een enorme uitdaging voor onze bevoorradingsketen."

Gitec sleutelt ook aan duurzame verpakkingen. "We maken alles lichter: blikjes, containers, flesjes. De flesjes bijvoorbeeld moeten even sterk blijven, maar toch lichter worden. Daarvoor hebben we onze burgerlijk ingenieurs materiaalkunde. Bierflesjes van 33 centiliter zijn al tot een vijfde lichter, zeker de wegwerpflesjes. Herbruikbare flesjes zijn zwaarder, want ze worden tot twintig keer in bakken geplaatst, gewassen en gebotteld. Ze moeten bestand zijn tegen schokken. Maar uiteindelijk worden ook die flesjes vernietigd. Het glas recycleren we."

Etiketten zonder papier

Behalve het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Leuven heeft Gitec nog zes regionale centra. In Haasrode doet het Gitec-filiaal Tattoo Alpha Plant onderzoek naar digitale bieretiketten, zonder papier of kleurstoffen. "We testen of die digitaal geprinte informatie standhoudt op de bottellijnen, waar we tot 60.000 flesjes per uur vullen. Met die technologie zou je elk flesje op de bottellijn individueel kunnen aanpassen. Als je een miljoen flesjes produceert, kun je een miljoen unieke flesjes maken."

Dat biedt grote kansen voor marketing, stelt De Schutter: "Wat mensen drinken, bepaalt een beetje wie ze zijn. Iemand wil met een bepaald biermerk gezien worden. Het biedt ook de mogelijkheid heel snel een marketingcampagne uit te rollen. Stel dat Eden Hazard een fantastische goal maakt. Een dag later kun je die al digitaal geprint op onze flesjes in het winkelrek zien staan. Dat is een ontwrichtende technologie. Vandaag moeten we afspraken maken met de producenten van de papieren labels, proefdrukken maken, zorgen dat de labels correct zijn. Dan worden ze geproduceerd en naar de brouwerij gebracht. Dat duurt weken. Met de digitalisering verdwijnt die lange termijn. Maar zover zijn we nog niet."

Bio - 39 jaar - 1998-2003: bio-ingenieur in de scheikunde, KU Leuven - 2005-2008: doctoraat bio-ingenieurwetenschappen KU Leuven bij professor Freddy Delvaux - 2009-2012: onderzoek naar afwasmiddelen bij Procter & Gamble - 2012-2017: technische functies in procesontwikkeling bij AB InBev - 2017-2020: hoofd onderzoek en ontwikkeling Europa - Mei 2020-nu: hoofd Gitec

Bier in pods In de Verenigde Staten heeft AB InBev een belang in Drinkworks Home Bar, dat bierpods maakt, naar analogie met koffiepads. "We hebben al enkele bieren in pods, maar er is nog ruimte voor verbetering", zegt David De Schutter. "Als je water uit bier haalt, creëer je een heel ander evenwicht. Neem bijvoorbeeld het alcoholgehalte. Als je bier 5 procent alcohol heeft en je concentreert het vijf keer, dan moet je ervoor zorgen dat je nog de juiste hoeveelheid alcohol in je pod hebt. Voor Stella Artois in een pod is het nog te vroeg. Het is al complex Stella Artois te brouwen in een andere brouwerij, laat staan de identiteit van Stella Artois te bewaren in concentraatvorm."

DAVID DE SCHUTTER "Met digitaal geprinte etiketten kun je elk flesje individueel aanpassen." © DIETER TELEMANS

