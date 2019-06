Danske Bank heeft zijn topmanager en voormalig interim-chef Jesper Nielsen ontslagen omdat aan bepaalde klanten onder zijn verantwoordelijkheid te veel kosten in rekening zijn gebracht.

Met de ingreep probeert het door een groot witwasschandaal geplaagde financiële concern schoon schip te maken.

Het gaat dit keer om het financiële product Flexinvest Fri. Zowat 87.000 Deense klanten betaalden in totaal meer dan 50 miljoen euro te veel. Volgens voorzitter Karsten Dybvad kan Nielsen daarom niet meer in dienst blijven als hoofd banking in Denemarken.

De kwestie staat los van het witwasschandaal. Vorig jaar werd bekend dat Danske Bank jarenlang miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan. Vanwege dit schandaal stapte topman Thomas Borgen in september vorig jaar op, waarna Nielsen tijdelijk de leiding kreeg over het gehele concern.

Danske Bank heeft sinds begin deze maand een Nederlandse topman. Het is aan voormalig ABN AMRO-bestuurder Chris Vogelzang om de Denen er weer bovenop te krijgen.