De Franse levensmiddelenproducent Danone gaat tot 2000 administratieve functies schrappen, waarvan 400 tot 500 in Frankrijk.

Dat heeft het bedrijf, dat zijn omzet zwaar ziet lijden als gevolg van de coronapandemie, maandag aangekondigd.

Danone is ook in België aanwezig, met onder meer een fabriek in Rotselaar.

Coronacrisis

Danone verwijst naar de coronacrisis, die een impact heeft op een aantal verkoopkanalen en die leidde tot hogere kosten. 'We moeten onszelf opnieuw uitvinden, net zoals iedereen dat doet in zijn manier van leven, werken en consumeren', zo staat in een persbericht. 'Local first' staat centraal in de nieuwe plannen van Danone, met meer lokale autonomie en kortere beslissingslijnen.

Het is de bedoeling 1 miljard euro aan kosten te besparen tegen 2023 en vanaf de tweede helft van 2021 weer rendabele groei te realiseren.

De kostenbesparingen moeten onder meer komen van een 'eenvoudigere' organisatie. 'Dat vertaalt zich in een vermindering met 1500 tot 2000 functies in onze lokale en wereldwijde hoofdzetels', zo luidt het.

Daarnaast wil Danone meer inzetten op digitalisering in zijn fabrieken.

Van januari tot en met september realiseerde Danone een omzet van zowat 18 miljard euro, 5,4 procent minder dan een jaar eerder. Vooral de verkoop van drank in flessen leed onder de coronacrisis en de bijbehorende horecasluitingen in vele landen.

