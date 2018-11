Daniel Malcorps (CEO Puratos): 'Mensen hebben een heel emotionele relatie met brood'

Puratos heeft geen eigen sterke merken waarmee het direct naar de consument stapt. Maar de onderneming levert bijvoorbeeld wereldwijd de ingrediënten voor het broodje voor de hamburger van McDonald's. Van Tokio, over San Francisco tot in Brussel. Puratos levert ook bakkerswaar aan honderdduizenden kleine ambachtelijke bakkers in heel Zuid-Amerika. De onderneming blijft groeien en haalt elk jaar opnieuw schitterende winstcijfers. "Een beursgang? Nee", benadrukt CEO Daniel Malcorps (64). "Voor vers kapitaal hebben we de beurs niet nodig. Onze brutobedrijfswinst van één jaar volstaat voor het aflossen van al onze financiële schulden. Onze banken herhalen keer op keer dat we gemakkelijk veel meer schulden zouden kunnen maken."

