Damien Vanden Dael (CEO FACQ): baas in badkamers

Wie al eens de E40 tussen Gent en Brussel neemt, kan ter hoogte van Merelbeke niet naast het gigantische magazijn in aanbouw van FACQ kijken. De Brusselse groothandel in badkamers en verwarming wil daarmee zijn klanten en werven in de regio beter bedienen. Volgend jaar gaat het distributiecentrum open, de magazijniers worden volop aangeworven. De bouw maakt deel uit van de uitbreiding van de groep. In Kuurne opent een nieuwe showroom. FACQ heeft in België 38 verkooppunten, vijftien showrooms en drie logistieke centra (in Zaventem, Oudenburg en Alleur). Het boekte vorig jaar 280 miljoen euro omzet met 650 medewerkers.

