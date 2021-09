Daimler, de moedermaatschappij van Mercedes-Benz, gaat samenwerken met Stellantis (Peugeot-Citroën, Opel) en met Total Energies voor de productie van autobatterijen. Daimler neemt daarvoor een belang van 33 procent in het kapitaal van de joint venture Automotive Cells Company (ACC), zo maakt de Duitse autofabrikant vrijdag bekend.

Financiële details werden niet meegedeeld.

Daimler krijgt twee van de zes zetels in de raad van bestuur van ACC. De volgende jaren investeren de Duitsers bijna een miljard euro in de ontwikkeling van batterijen voor elektrische wagens. Door samen te werken kunnen de autofabrikanten genieten van schaalvoordelen en zijn ze verzekerd van voldoende voorraad.

ACC verwacht tegen 2030 jaarlijks een miljoen batterijen te produceren. Een eerste fabriek in het Franse Douvrin zou vanaf 2023 moeten starten. In Kaiserslautern zou vanaf 2025 worden geproduceerd.

