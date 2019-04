Vrachtwagenbouwer DAF Trucks schrapt 150 interimcontracten in de fabriek in Westerlo. Dat bevestigt een woordvoerder bij het bedrijf dinsdag. Ook in Eindhoven verdwijnen 200 uitzendkrachten.

2018 was nog een recordjaar voor de Nederlandse vrachtwagenbouwer, met een historisch hoog marktaandeel van 16,6 procent in het zware segment op Europees niveau. In België werd de truckproducent met een marktaandeel van 22,1 procent de grootste.

Toch blijkt de Europese vraag nu weer achteruit te gaan. 'Om de productie in lijn te brengen met de actuele orderontvangst, wordt de productie van CF- en XF-trucks met ingang van maandag 13 mei teruggebracht van 240 naar 225 voertuigen per dag', luidt het in een interne mededeling. 'Reden is de economische onzekerheid in Europa, waardoor de Europese truckmarkt weliswaar nog altijd sterk is maar (tijdelijk) over zijn hoogtepunt heen lijkt.'

'Omdat we op klantenorder produceren, moeten we alert reageren op veranderingen in de markt', zegt president-directeur Harry Wolters. 'De huidige orderontvangst maakt dat we ons productievolume naar beneden moeten aanpassen.', voegt hij toe.

Dat er in totaal 350 mensen moeten vertrekken als gevolg van die aanpassing, noemt Wolters een vervelende beslissing. 'We kunnen echter niet anders - we moeten mee-ademen met de markt.' In de fabriek in Westerlo werken ongeveer 2.700 mensen. Er worden wielassen en cabines gebouwd.