D'Ieteren Group bevestigt de na het eerste kwartaal verhoogde vooruitzichten voor het boekjaar 2019. Vooral de hersteller en vervanger van autoruiten Belron is de sterkhouder van de beursgenoteerde holding. De Belgische automarkt doet het minder. De consument twijfelt, ook door de aanspelende regeringsvorming

De beursgenoteerde D'Ieteren Group is vooral bekend als invoerder van de merken van de Volkswagen Groep in België en als eigenaar van Carglass, dat autoruiten herstelt of vervangt. De holding boven Carglass is Belron.

