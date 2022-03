D'Ieteren, vooral bekend als auto-importeur van de Volkswagen-merken in België, begeeft zich op de taximarkt. Via zijn incubator Lab Box koopt het Bel20-bedrijf Taxis Verts over, naast Taxis Bleus een van de grote Brusselse taxibedrijven, zo maakte het vrijdag bekend.

Via Lab Box probeert D'Ieteren van een autobedrijf uit te groeien tot een mobiliteitsgroep. Via wat het zijn 'start-upstudio' noemt is het bedrijf onder meer actief in autodelen (Poppy), leasing (Lizy), opladers voor elektrisch auto's (EDI), vlootbeheer van zelfrijdende auto's (Ush), professionele chauffeurdiensten (Husk) en verscheidene mobiliteitstoepassingen (onder meer Skipr).

Nu komen daar ook taxi's bij. Hoeveel D'Ieteren voor Taxis Verts betaalt aan eigenaars Jean-Michel Courtoy en Michel Pêtre maakt het bedrijf niet bekend. Het huidige management, inclusief Courtoy en Pêtre, blijft aan boord.

D'Ieteren wil het Brusselse taxibedrijf naar eigen zeggen 'duurzaam en innovatief' doen groeien. 'De bevoorrechte link met D'Ieteren zal helpen om de chauffeurs een duwtje in de rug te geven richting elektrische voertuigen', zegt de autogroep. 'Lab Box zal helpen om nog meer in te zetten op innovatie en digitalisatie en zo de gebruikerservaring verder optimaliseren.'

Via Lab Box probeert D'Ieteren van een autobedrijf uit te groeien tot een mobiliteitsgroep. Via wat het zijn 'start-upstudio' noemt is het bedrijf onder meer actief in autodelen (Poppy), leasing (Lizy), opladers voor elektrisch auto's (EDI), vlootbeheer van zelfrijdende auto's (Ush), professionele chauffeurdiensten (Husk) en verscheidene mobiliteitstoepassingen (onder meer Skipr). Nu komen daar ook taxi's bij. Hoeveel D'Ieteren voor Taxis Verts betaalt aan eigenaars Jean-Michel Courtoy en Michel Pêtre maakt het bedrijf niet bekend. Het huidige management, inclusief Courtoy en Pêtre, blijft aan boord. D'Ieteren wil het Brusselse taxibedrijf naar eigen zeggen 'duurzaam en innovatief' doen groeien. 'De bevoorrechte link met D'Ieteren zal helpen om de chauffeurs een duwtje in de rug te geven richting elektrische voertuigen', zegt de autogroep. 'Lab Box zal helpen om nog meer in te zetten op innovatie en digitalisatie en zo de gebruikerservaring verder optimaliseren.'