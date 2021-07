De suikerklontjesmaker voor de winkelketens Curbi Cubes leed vorig jaar verlies. Niet door corona, maar door allerlei problemen met een productielijn voor individueel verpakte klontjes. "We dachten dat we het beter konden. Dat was een inschattingsfout. We hebben heel veel leergeld betaald", duidt gedelegeerd bestuurder Patrick Hens.

Curbi Cubes uit Grobbendonk maakt suikerklontjes, via het eigen merk Caribbean Gold, maar vooral voor huismerken van supermarkten. Het bedrijf uit de Kempen wringt zich in een markt waar Tiense Suiker de dominerende marktleider is, met een marktaandeel van ruim 90 procent.Curbi Cubes leed vorig jaar verlies. Niet door corona. "Corona was algemeen goed voor de voedingssector", meldt gedelegeerd bestuurder Patrick Hens (62). Het verlies van 2020 was het gevolg van problemen met een nieuw project. Curbi Cubes startte voor een grote Franse klant een nieuwe productielijn voor individueel verpakte suikerklontjes. "We hebben ons daarin mispakt", geeft Hens ruiterlijk toe. "We hadden aanhoudend productieproblemen. Het maken van individueel verpakte suikerklontjes is technisch echt niet eenvoudig. Het is een productie met hoge snelheden. We moesten voortdurend technici aanwerven voor de problemen met de nieuwe productielijn. Bovendien moesten we een aantal bestaande contracten naleven, waardoor we de klontjes met verlies verkochten."De Franse klant was al jarenlang een klant. Het bedrijf maakte voordien zelf die individueel verpakte klontjes, maar had er ook moeite mee. Curbi Cubes dacht dat het dat beter zou doen. "Dat was een inschattingsfout. We hebben heel veel leergeld betaald. Anderhalf jaar stress. Je koopt suiker, het verpakkingsmateriaal. En dan merk je dat het niet lukt." Maar de bruggen met de Franse klant zijn geenszins opgeblazen. Curbi Cubes blijft individueel verpakte klontjes maken, maar onder nieuwe contractvoorwaarden. De klontjes worden bovendien niet enkel in de horeca, maar ook in de winkels verkocht. "De opstartproblemen zijn achter de rug, en op termijn zou het project voor groei kunnen zorgen", houdt Patrick Hens de moed erin.De gedelegeerd bestuurder en mede-eigenaar ziet daarom geen redenen tot grote bezorgdheid voor het familiebedrijf. 2021 wordt normaal beter, met een positieve cashflow. De installatiekosten van de nieuwe productielijn zijn gebeurd, ook de kosten voor extern ingehuurde technici verdwijnen. "Het verlies in 2020 was een incidentele gebeurtenis, zonder blijvende gevolgen voor Curbi Cubes. Vandaag is onze grootste kopzorg, te wijten aan covid-19, de verzekerde toevoer van grondstoffen en verpakkingen."Curbi Cubes wringt zich sinds 2011 in de markt, naast de grote marktleider Tiense Suiker. Het bedrijf uit Tienen verwerkt bietsuiker van Europese suikerbietentelers. Curbi Cubes doet het met speciale suikers: ruwe rietsuiker, biologische suiker, suiker van eerlijke handel, kandij- en kokossuiker, en tafelzoetstof op basis van stevia. "Tienen verwerkt 500.000 tot 600.000 ton bietsuiker per jaar. Wij 4000 tot 5000 ton. Dat is een gigantisch verschil", duidde Patrick Hens in een gesprek met Trends in de zomer van 2017. "Bovendien maken onze productielijnen geen monoproduct. Ik ga niet concurreren met een klassiek wit suikerklontje. In principe is de grote suikerproducent daarmee competitiever. Wij hebben tientallen verschillende grondstoffen en honderden verpakkingen, in allerlei vormen en groottes. Wij creëren een nieuw product vanaf 60.000 pakjes per jaar. Veel van die kleine series passen niet in de grote machineparken van de suikermastodonten."