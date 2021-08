In Cuba is vrijdag een wet goedgekeurd die toelaat om kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) op te richten. Het gaat om een langverwachte maatregel.

Midden juli werd in veertig Cubaanse steden nog gemanifesteerd voor meer economische vrijheid. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakten tientallen anderen gewond. De politie arresteerde honderden manifestanten. De Cubaanse economie is sinds de revolutie gebaseerd op overheidsbedrijven.

De laatste jaren worden langzaamaan ook privé-initiatieven toegelaten. De overheid ziet zich nu genoodzaakt dat proces te versnellen, omdat de economie de ergste crisis in dertig jaar doormaakt. Dat is het gevolg van de Amerikaanse sancties en de coronacrisis.

In februari werd al beslist dat het gros van de economische sectoren zou worden opengesteld voor de private sector, met uitzondering van onder meer de pers, de gezondheidszorg en het onderwijs. Cubanen hebben nu ook het recht om een KMO op te richten.

