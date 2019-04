Crelan groeit vooral in kmo-kredieten

Patrick Claerhout redacteur bij Trends

De coöperatieve bankgroep Crelan realiseerde vorig jaar 65,8 miljoen euro winst, een derde meer dan in 2017. De bank groeit vooral in kredieten aan kmo's, waar de marges iets beter zijn dan in woonkredieten. De coöperanten krijgen een dividend van 3 procent.

© reuters