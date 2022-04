Credit Suisse en enkele bestuurders van de bank zijn in de Verenigde Staten voor de rechter gedaagd omdat het Zwitserse financiële concern beleggers misleid zou hebben over het zakendoen met Russische oligarchen. Daarmee heeft de door schandalen en juridische procedures geplaagde bank er weer een nieuw dossier bij.

Volgens de claim, die is ingediend bij een rechtbank in New York, zijn beleggers die tijdens een bepaalde periode in maart aandelen kochten benadeeld omdat Credit Suisse toen naliet te vermelden dat er bedragen werden geleend aan Russische oligarchen. Dit terwijl er toen al verschillende internationale sancties waren ingesteld tegen deze mensen en de praktijken dus aanzienlijke risico's op mogelijke overtreding van de regels met zich meebrachten. De beurskoers van de bank is later duidelijk gezakt.

Op hoeveel geld de zaak betrekking heeft, is niet duidelijk. Credit Suisse zelf weigert commentaar te geven. Onlangs werd bekend dat de oorlog in Oekraïne en alles daaromheen in het eerste kwartaal al een financiële klap van ruim 200 miljoen frank betekende, omgerekend meer dan 180 miljoen euro. Ook moest de bank opnieuw veel geld opzij zetten voor juridische kwesties uit het verleden. Credit Suisse was onder meer betrokken bij de debacles rond het omvallen van investeringsfonds Archegos en financieringsmaatschappij Greensill Capital.

