De lonen in België zullen in de periode 2020-2022 waarschijnlijk sneller stijgen in België dan in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), een overleg- en adviesorgaan van de sociale partners, woensdag gemeld.

De CRB verwacht dat de lonen in België op drie jaar tijd met 8,8 procent zullen stijgen, tegen 7,6 procent gemiddeld voor Duitsland, Frankrijk en Nederland.

Voor België speelt onder meer de inflatie een rol. Die is veel hoger dan in Duitsland en Frankrijk. De Belgische lonen zijn ook vaak automatisch aan de inflatie gekoppeld. Ook corona speelt een rol: denk aan mensen die de horecasector verlieten en een andere job vonden in een - vaak beter betalende - sector.

De CRB brengt regelmatig de verschillen in loonevolutie tussen België en drie buurlanden in kaart. Het is de bedoeling dat de loonkosten grosso modo gelijke tred houden, want als die in België veel sneller stijgen dan in de buurlanden, daalt de competitiviteit van onze economie. En dat kan een negatieve impact hebben op de werkgelegenheid.

De vergelijking vormt ook de basis voor de tweejaarlijkse onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuw interprofessioneel akkoord (IPA) dat de loonnorm voor de privésector vastlegt. Die loonnorm bepaalt in welke mate de lonen mogen stijgen bovenop de inflatie. Maar woensdag ging het om een tussentijds verslag, nieuwe onderhandelingen zijn nog niet voor meteen.

Bij de vorige loononderhandelingen was er een marge van 0,4 procent bovenop de index.

